▲ Tesla的電動農夫車Cybertruck有望在明年開始交貨。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）此前公布了第三季度業績，調整每股純利達0.76美元，好過市場平均預期的0.551美元；收入達87.71億美元，同樣勝過預期。外界亦繼續關注Tesla的車款消息，行政總裁馬斯克（Elon Musk）更表示，有機會在明年底開始交付農夫車Cyber​​truck。

Tesla在電動車領域上領先全球，亦有意將其業務拓展至更多不同類型、用途的汽車。馬斯克在業績電話會議中表示，如果進展順利，將能在明年年底交付部分Cyber​​truck，交付日期很難預測；到2022年可能會交付更多Cyber​​truck。

考慮到量產Model 3後Tesla股價的表現，電動農夫車Cyber​​truck亦有機會成為Tesla的新增長引擎。

連續5季實現盈利 現金流持續改善

從財務數據來看，作為正急速成長的科技股，市盈率（PE）估值並不適用於Tesla，現金流則為關鍵。截至上季，Tesla的現金餘額增至145億美元，其中包括14億美元的自由現金流，這是迄今為止的最高水平。

經營現金流為24億美元，其中包括6億美元的營運資金收益，Tesla在應收賬款和庫存周轉天數方面卻取得了進展。Tesla首席財務官Zachary Kirkhorn亦表示，公司的經營現金流是由核心業務驅動的。換言之，目前Tesla正處於業務爆發增長的階段。

上季度，反映現金流及潛在盈利能力的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為18億美元，遠勝市場預期的13.5億美元。

就以這次業績而言，可以看到Tesla在業務上有着明顯的進步，現金流改善明顯；但當前數據仍難以判斷其未來增長（尤其是新車型如Cyber​​truck、Semi帶來的潛在增長）。

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大行看法依然分歧

據彭博統計數據顯示，市場分析師給予Tesla的平均目標價為336.48美元，仍顯著低於其現價。不過亦有個別大行相當看好Tesla，德銀目前給予Tesla「買入」評級，以及500美元的目價。

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編輯︰侯景成