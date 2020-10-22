【快消品】快速消費品市場續增長　去年盈利接近13年高位

▲ 歐晰析企業管理諮詢公司發表年度全球50強報告，顯示去年邊際利潤率上升至18.7%，接近2007年以來的18.9%高位。(法新社圖片)

快速消費品市場持續增長。歐晰析企業管理諮詢公司 (OC&C Strategy Consultants) 發表年度全球50強報告，顯示去年邊際利潤率上升至18.7%，接近2007年以來的18.9%高位。總括而言，全因經過多年的模型重塑有助改善增長和獲利率，全球50個快速消費品企業進入2020年時處於相對強勁的狀態。

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報告指出，去年全球50強排行榜很大程度上仍與2018年相似，首三位按次序為雀巢、寶潔及百事。50強內只有５間公司的排名有重大變化，其中包括貴州茅台，排名升了6位，歸因於產品價格上漲，產品組合優化和渠道組合改善，令其去年收入增長16.2%。

在新產品發布和積極的收購策略的支援下，有３間新入圍企業進入50強名單，包括巴西食品加工企業Marfrig，加拿大蒙特利爾的乳製品製造公司薩普托和美國包裝食品製造商Conagra。相反某些巨大品牌如Hormel Foods和頂益(康師傅)，則跌出了今年的前50名。

去年品牌收購活動放緩

至於品牌的收購活動方面，去年表現仍較溫和，品牌繼續精簡產品組合，並在指定合併計劃外，收購增長業務。涉及全球50強的收購交易數量下降了13%至48筆，交易總價值下降了40%至450億美元，是自2011年以來的最低水準。雖然如此，在亞洲仍有許多行業的交易活動，日本啤酒製造商繼續投資國內市場，如朝日啤酒收購CUB和Fullers、麒麟啤酒收購化妝品品牌和生產專用酸成分製造商。中國的一眾乳業巨頭也透過收購去加強其區域市場能力，如蒙牛收購澳洲的Bellamy’s和雄獅乳業。

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責任編輯: 蘇穎琪