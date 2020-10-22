【阿里巴巴股價】螞蟻上市前　鴻海系再沽阿里巴巴ADS套現15億元

▲ 【阿里巴巴股價】螞蟻上市前夕 鴻海系再沽阿里巴巴ADS套現15億元

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市在即，鴻海系再沽售阿里巴巴股票。富士康科技集團（Foxconn Technology Group）今日宣布，以310.68美元賣出沽售63萬股阿里巴巴ADS，涉及金額為1.96億美元（約15.3億元）。依收購成本計，投資收益為1.301億美元。

今次是本月內鴻海系第二度減持阿里。鴻海精密於10月9日向交易所提交文件，指出子公司富士康創投控股 （Foxconn Ventures）於8日，以每股295.84元沽出63萬股阿里ADS，涉及金額為1.86億美元，按成本計算已實現利潤1.2億美元。

螞蟻集團上市成為阿里巴巴股價催化劑，本月至來，阿里巴巴港股的美股鉺別上升了8.85%及4.76%。

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編輯：吳敏芳