【iBond 2020】iBond發行遇通縮惡化　專家3原因料iBond仍吸引

▲ 政府剛公布9月份CPI數字，連續3個月呈收縮，且有惡化迹象；但專家料無損iBond吸引力。

iBond 2020（通脹掛鈎債券）周五開始認購，本港連續3個月罕現通縮，但專家指絕不影響iBond 2020的吸引力，主因有3，包括︰（1）業界預料在疫後報復式消費的刺激，以及低基數效應下，明年通脹率料恢復正數，約升1.5%；2022年或有機會衝上逾2%，變相令後年iBond 2020回報有望達兩厘以上；（2）今年iBond 2020驟加保證年回報，由1厘倍增至2厘「保底息」，iBond 2020派息至少有兩厘；（3）定息債的息率遠勝定期存款，現時港元定存息一年最高只是1.02厘。

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iBond「保底息」倍增 通縮也有2厘回報

新債開賣前夕，本港通縮惡化，業界指主要受第3波疫情所累；但市料無礙新債的銷情。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛回應查詢指，9月份整體通脹按年下跌2.2%，低於預期；但仍料全年可錄得正數，升0.1%；2011年更料再升1.5%。

iBond歷年發行，認購反應皆熾熱，詳情可看下圖

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輝立證券企業融資經理陳英傑預計，即使今年iBond發行額由百億元驟增至150億元，惟相信仍未能滿足追息族的要求，料獲超額認購，或吸引逾50萬人下注。

券商已為意向客，預留逾1.8億元孖展及現金，詳情看【下一頁】

此外，政府發言人表示，9月整體消費物價的按年跌幅擴大，主要是反映房屋委員會在該月份為公屋租戶提供租金寛免。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在9月回升至0.5%。外出用膳價格在疫情於月內趨穩下，回復按年上升。與此同時，其他主要消費物價指數組成項目，承受的價格壓力仍然輕微。

iBond歷來首日回報

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那邊廂，iBond雖於明天（10月23日）開賣，但輝立、致富及一通等3間券商，至今已約為3千多名意向客，預留逾1.8億元孖展及現金，作抽新債的彈藥。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪