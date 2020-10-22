【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔

▲ 已有部份外國網民率先取得Apple 原廠配件，卻發現在生產過程中或出現問題，導致部份新款手機保護殼出現瑕疵。

全城期待的iPhone 12系列手機上周五（16日）已率先開賣，並將於明（23日）正式出貨。不過，已有部份外國網民率先取得Apple 原廠配件，卻發現在生產過程中或出現問題，導致部份新款手機保護殼出現瑕疵。

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消息指，有兩名網民在Reddit討論區發文分享，表示他們收到的iPhone 12保護殼跟過往的不同，其底部並沒有預留揚聲器發聲的孔。其中一個網民就向Apple查詢，卻獲得Apple的回覆表示，其保護殼的底部是沒有供揚聲器發聲的孔。

然而，其他用戶收到的保護殼卻是有孔的，顯然與Apple的回應不符。外界指出，這個情況只是恰巧有個別保護殼出現問題，忘記了將預留的孔鑽開。

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鑑於iPhone 12系列手機仍未正式出貨，其手機配件仍屬新產品，故目前已匯報出現問題的情況不算太多。Apple客戶服務部表示，如有任何收到無揚聲器孔的外殼，可直接與Apple支援人員聯繫，或直接前往Apple Store查詢，有關產品將即時獲得免費更換。

責任編輯：施雯雯