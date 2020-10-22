【美國大選】特朗普失郊區婦女支持 伊萬卡力挽狂瀾

▲ 特朗普女兒伊萬卡近期到各州出席競選活動拉攏白人郊區婦女，為父親特朗普挽救選情。

美國總統大選11月3日舉行，美國民調顯示，美國總統特朗普在郊區婦女方面的支持度，落後對手拜登近20個百分點。特朗普的女兒伊萬卡近期馬不停蹄到各州出席競選活動，主攻白人郊區婦女，試圖為父親特朗普挽救選情。

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特朗普（Donald Trump）在上屆大選，獲大量郊區婦女支持，是次大選也希望可爭取這批選民。但美國皮尤研究中心（Pew）本月初發表一項民調，顯示特朗普的郊區婦女支持度為38%，而拜登（Joe Biden）的郊區婦女支持度為57%，特朗普落後19個百分點。

隨著選舉日逼近，伊萬卡（Ivanka Trump）於過去六周出席17站選舉活動，大多為搖擺州，主力遊説一群白人郊區婦女。

美國政治新聞網站Politico引述一名伊萬卡助手指，伊萬卡已前往10個關鍵州分拉票，其中特別重視賓夕法尼亞州（20張選舉人票）、北卡羅來納州（15張選舉人票）和佛羅里達州（29張選舉人票）。

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伊萬卡於競選活動，集中談及有薪假期、育兒、選校、職業教育和販賣人口等議題，較能獲得郊區婦女的共鳴。伊萬卡也談及她在白宮工作的成果，例如將每名子女的免稅額由1,000美元增1倍至2,000美元。她更承諾如父親成功連任，會爭取安排所有高中學校設職業教育課程。

據悉，伊萬卡更參與6次網上競選活動及9個籌款活動，自8月以來為父親特朗普籌得3,500萬美元（約2.73億港元）的競選資金。

特朗普高級競選顧問施拉普（Mercedes Schlapp）認為，伊萬卡是一名職業母親，對於美國家庭正面臨的問題有深切理解。施拉普指出伊萬卡可從特朗普顧問及親密家庭成員的身份，分析特朗普的成功之處，為特朗普拉票。

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責任編輯：鄭錦玲