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【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 凡仙傳奇：我不是已讀不回！

名人薈萃 20:09 2020/10/22

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他有都市異靈能力，能與動物，靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義靈」：凡仙。

凡仙喜歡看電視，對電子玩意也很著迷，他愛打電動，打手遊，間中也會組隊打電競。但他一點也不「宅」，朋友找他hangout，他也奉陪， 只是他對玩的地方，很挑。

城裡的舊區他不去，博物館不去，電影館？太黑，行山？荒山野嶺一定不去。

他最喜歡待在家。

凡仙的朋友開了家音療中心，以音樂學習和鍛鍊正念，以震動的頻率處理身心的問題。器具是以七種金屬及天然礦石，經手工鑿擊而成的西馬拉雅頌缽 (Himalaya bowl)。

朋友盛意邀清凡仙體驗一次頌缽Singing Bowl治療，透過敲擊或摩擦的方式，將OM一聲和它的振動傳遞到身心深處。感受到頌缽傳遞至身心深處的振動，體會到深層的平靜，享受到徹底的心靈釋放， 凡仙很喜歡：「感覺像在天堂一樣！捨不得下來。」

但他委實沒辦法經常跑去音療中心，於是決定把天籟之音帶回家，於是千挑萬選，在網上揀了個尼泊爾的滿月頌缽。聽說這種滿月缽是在滿月之夜，由人手打造，聲音擁有大自然的美，專為身心療癒之用，平復絮亂的腦波、減壓靜心、調節七脈輪等成效更見顯著。挑上一個自己喜歡的滿月缽，應該也是一種緣分吧。

網站把西藏頌缽寄到凡仙的公司，收到那天，他忙得頭昏腦脹，但也忍不住心中的興奮要看看。馬上打開，瞧了一眼，然後，馬上又蓋起來，放到桌下。

他把頌缽帶回家，立刻又被埋了在海量的工作裡。那頌缽便被「供奉」在客廳的裝飾櫃上，倒也好看。

只是，凡仙還未敲上這天籟之音，已有「一把聲音」找上他。

他在夢中聽到一句話：「欸！你看到我了吧？」那是第一個晚上。

「你不是已經看到了我？」那是第二個晚上。

「你明明就是看見了我！」那是第三個晚上。

每個晚上夢中見，這也太影響睡眠質素吧。凡仙只好挺著困，帶著疲，回應那聲音：「我不是已讀不回，真的太乏了！」

這聲音， 原來出自一個僧人。這位年事已高的出家人，披著割截田相的福田衣，本著「行如風，坐如鐘」的威儀，雙腳交疊跏趺坐在滿月頌缽上。

同樣的坐姿，跟凡仙第一次打開頌缽的速遞盒時一模一樣。凡仙當晚就「送走」這位僧侶，還目送他從露臺慢慢走出去，走向帶他往下一站的那束光。

佛說：「緣起緣落，緣生緣滅，萬象皆為心造。 不如意的不是人生，是你的心。很多事情不是放不下，只是因緣未到。因緣成熟自然放下。」

僧人遇上凡仙，又在凡仙的幫助下继续走向他的下一站，也是他倆的緣！

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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