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【美國大選】周五最後一場總統辯論 特朗普勢狙擊拜登醜聞

環球政治 17:35 2020/10/22

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【美國大選】周五最後一場總統辯論 特朗普勢狙擊拜登醜聞

美國大選11月3日舉行，各界關注總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，在周四晚上（香港時間周五早上9時）最後一場總統辯論的表現。今場總統辯論料不會如首場一樣，出現特朗普與拜登互相打斷對方說話的場面，因今場總統辯論設有「熄咪」。至於辯論主題，除了新冠肺炎疫情等熱門議題，拜登近日被爆的醜聞，相信會被特朗普不斷狙擊。

以下是已知的最後一場總統辯論詳情：

日期及時間：周四晚上9時至10時半（香港時間周五早上9時至10時半）

地點：田納西州貝爾蒙特大學（Belmont University）

主持：全國廣播公司（NBC）《Weekend Today》主持韋爾克（Kristen Welker）

周五總統辯論設「靜音」 特朗普感不滿但仍出席 【下一頁】

  • 辯論形式：

辯論分為6個環節，每個環節為15分鐘，候選人將就6大議題辯論，分別是：

  • 疫情應對 （fighting COVID-19）
  • 美國家庭價值（American Families）
  • 美國種族問題（Race in America）
  • 氣候變化（Climate Change）
  • 國家安全（National Security）
  • 領導能力（Leadership）

最後一場總統辯論看點：

  • 特朗普勢狙擊拜登醜聞

兒子亨特（Hunter Biden）「電郵門」一事，料成為特朗普狙擊的目標。亨特（Hunter Biden）近日美媒被揭露，利用其拜登當時作為副總統的身份，而在烏克蘭和中國獲取私人利益。

  • 辯論主持疑為民主黨擁躉

著韋爾克被發現在Twitter貼出跟民主黨前總統奧巴馬伉儷的合照，特朗普曾為此事大呼不公平，但最後仍決定參與今場辯論。

  • 今場設「熄咪」

總統辯論委員會周一表示，特朗普（Donald Trump）及拜登（Joe Biden）都會被「熄咪」，以確保每人可在開場的2分鐘、每節15分鐘的辯論主題都可暢順地發言，不被對方打岔。惟辯論期間，雙方的麥克風都會開啟，以方便隨時發言。特朗普一方對此措施感到不滿，但表示仍會出席辯論。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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