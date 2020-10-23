經濟處於平穩復甦階段  非美國資產具吸引力

環球地緣政治緊張局勢升溫、財政刺激力度減少，加上新一輪新冠病毒爆發及其他宏觀事件令投資者感到憂慮，導致市場環境變得複雜。我們認為，全球經濟現進入平穩發展的復甦階段，對服務業主導的經濟體造成的損害超過以製造業為主導的經濟體系，料對美國市場影響尤甚。

我們預計，經濟不會出現雙底衰退或「W」形復甦。反之，我們在過去一個月發現，平穩的復甦形態類似英文字母「K」。換言之，經濟復甦將出現兩極化：受保持社交距離措施影響較少的製造業將持續好轉，而服務業的增長不僅將會放緩，甚至轉弱。這個情況與股市的關係密切，因為製造業佔股市的比重遠高於服務業。事實上，我們認為「K」形的復甦將加深投資者對股市及經濟表現各異的觀念，繼而為全球股市指數的潛在跌幅提供支持。

值得關注的是，地緣政治緊張局勢可能更為棘手，而且不局限於中美關係。我們相信現時的市場價格，尚未完全反映這些環球地緣政治風險。地緣政治事件日增，包括英國脫歐的局勢發展更具挑戰，英國政府威脅單方面更改去年與歐盟簽定的脫歐協議的多個部份，使區內的經濟和政治前景增添不明朗因素。

另外，中國峰會面對出乎意料的挑戰，歐盟要求中國進一步開放市場。這無疑為明年可能出現的重要主題鋪路，歐美會否聯手迫使中國達成協議或作出讓步。當然，即將舉行的美國大選在11月3日之前，無法預測誰將勝選的可能性日增。此外，我們認為市場低估了特朗普獲選連任的可能性，以及共和黨可能繼續取得參議院的控制權。

以資產配置而言，我們仍偏好非美國資產多於美國資產，相對同類資產，美國資產的估值過高。但我們意識到美元走弱的利好因素逐漸減退。我們預料美元的較長期走勢或會暫停一至兩個季度，而政局不明朗可能使美元再度轉強。