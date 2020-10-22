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【盈警】維珍妮預計半年純利跌9成　料下半年度訂單恢復至正常水平

即市財經 17:33 2020/10/22

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維珍妮發盈警，預期截至9月底止半年，純利按年下跌9成或以上。

維珍妮 （02199） 發盈警，預期截至9月底止半年，純利按年下跌9成或以上，並預計錄得微利或最多為5000萬元虧損。維珍妮今日收報2.33元，跌1.7%。

維珍妮表示，隨疫情擴散已逐步緩和，加上部分地區相對受控，2021財年第二季的銷售明顯有所改善，收入按年跌幅已從第一季約30%大幅縮減至第二季不足10%，而下半年度接獲的訂單比2021財年上半年顯著增長，公司預期訂單將在2021財年下半年恢復至正常水平。

對於中期業績溢利顯著下跌，維珍妮稱，主因收入按年減少約20%，導致產能使用率下降，加上經營去槓桿化，令利潤率受到影響。另一方面，因精簡產能及人力資源導致期間錄得兩項一次性開支項目。

公司指，面對疫情來襲及為長遠地在中越兩地達致更佳的人力資源及產能配置，公司決定於期內實施人力資源重組以精簡人力部署，遵照適用中國及越南的法規及規定，向約470名員工派發遣散補償金合共約3500萬元。此外，為更好善用其產能及提高營運效益，公司退租部分深圳廠房，因而錄得約950萬元的固定資產撇賬。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 盈警 維珍妮（02199）
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