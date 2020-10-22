【流星雨】今晚迎來本年第5場流星雨! 一文看清最佳觀星時間

今晚將迎來本年第5場流星雨獵戶座流星雨! 香港太空館預算每小時流星數目將會有10顆，獵戶座流星雨是每年流星速度最快的流星雨之一，今日晚上10時30分至隔日早上5時20分為最佳觀賞時段。

今年獵戶座流星雨的活躍期為10月2日至11月7日，高峰期為10月21日下午1時30分；香港太空館則建議由今晚10時30分開始觀賞，若天氣良好的話，則有機會憑肉眼每小時可見約10顆偶發流星。

2020年主要流星群詳情:

▲ 2020年主要流星群 (圖片來源:香港太空館)

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流星雨的成因是地球遇上了一群密集的流星體，一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質或由瓦解了的彗核所形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同的軌道，由於流星群的軌道頗為固定，所以地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨 。

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責任編輯：潘曉豐