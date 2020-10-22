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【美國大選】美國指控伊朗干預大選 扮極右組織恐嚇民主黨選民

環球社會熱點 17:19 2020/10/22

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美國國家情報總監指控伊朗和俄羅斯涉嫌干預大選，向民主黨選民發送電郵欺詐信息，目的是煽動騷亂及阻止總統特朗普（Donald Trump）爭取連任。

11月3日的美國大選在即，美國國家情報總監指控伊朗和俄羅斯涉嫌干預大選，向民主黨選民發送電郵欺詐信息，目的是煽動騷亂及阻止總統特朗普（Donald Trump）爭取連任。當局指，這次是外國勢力干預大選的鐵證。

國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）表示，伊朗的欺詐電郵顯示是來自美國一個極右組織「驕傲男孩」（Proud boys），內容是散播虛假信息，並企圖透過在大選製造混亂，破壞選民對美國民主的信心（communicate false information to registered voters that they hope will sow confusion chaos and undermine your confidence in American democracy）。

【美國大選】特朗普反擊 嘲奧巴馬撐拜登姍姍來遲【下一頁】

特克利夫提醒：若在收件箱中發現帶有恐嚇或操縱的電郵是無需驚慌，不要轉發。他形容這些想要影響美國選民的行動，是「絕望的對手作出絕望嘗試」（desperate attempts by desperate adversaries）。他亦提到，當局沒見到俄羅斯有同樣舉動，但知道他們亦掌握部分選民的資料。

聯邦調查局局長克里斯托弗雷強調，美國選舉制度仍然安全，選民要相信自己的投票相當重要，並要對未經證實的論述抱懷疑態度。

【美國大選】斥特朗普不認真 奧巴馬：做總統當真人騷【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

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