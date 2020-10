【美國大選】美國指控伊朗干預大選 扮極右組織恐嚇民主黨選民

▲ 美國國家情報總監指控伊朗和俄羅斯涉嫌干預大選,向民主黨選民發送電郵欺詐信息,目的是煽動騷亂及阻止總統特朗普(Donald Trump)爭取連任。

11月3日的美國大選在即,美國國家情報總監指控伊朗和俄羅斯涉嫌干預大選,向民主黨選民發送電郵欺詐信息,目的是煽動騷亂及阻止總統特朗普(Donald Trump)爭取連任。當局指,這次是外國勢力干預大選的鐵證。

國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)表示,伊朗的欺詐電郵顯示是來自美國一個極右組織「驕傲男孩」(Proud boys),內容是散播虛假信息,並企圖透過在大選製造混亂,破壞選民對美國民主的信心(communicate false information to registered voters that they hope will sow confusion chaos and undermine your confidence in American democracy)。

【美國大選】特朗普反擊 嘲奧巴馬撐拜登姍姍來遲【下一頁】

特克利夫提醒:若在收件箱中發現帶有恐嚇或操縱的電郵是無需驚慌,不要轉發。他形容這些想要影響美國選民的行動,是「絕望的對手作出絕望嘗試」(desperate attempts by desperate adversaries)。他亦提到,當局沒見到俄羅斯有同樣舉動,但知道他們亦掌握部分選民的資料。

聯邦調查局局長克里斯托弗雷強調,美國選舉制度仍然安全,選民要相信自己的投票相當重要,並要對未經證實的論述抱懷疑態度。

【美國大選】斥特朗普不認真 奧巴馬:做總統當真人騷【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響,登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯:葉芷樺