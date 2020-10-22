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傳曾志偉一億港元放售彩濤別墅洋房 激賺9597萬元

環球政經 17:18 2020/10/22

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市場消息指，現年67歲的藝人曾志偉剛剛以一億港元出售位於西貢清水灣彩濤別墅洋房，有傳該物業是由同屋苑另一名業主購入，但一切消息還未得到證實。據知曾志偉放售賣洋房實用面積為1789平方呎，成交價為1億元售出，呎價為5.6萬元。根據據土地土地註冊處資料顯示，業主於1988年以403萬元購入該洋房，近日轉手後獲利9597萬元，是當初的25倍。

傳杜汶澤放售大埔康樂園雙號屋 勁賺548萬：【下一頁

彩濤別墅屬於中型屋苑，於1986年落成，全屋苑只有20幢洋房，不過能夠望到銀綫灣全海景，景觀相當優美，因此屋苑内也有不少明星級住戶，而除了曾志偉外，屋苑尚有其他名人業主，人稱阿姐的汪明荃都是該屋苑住戶。

劉德華父親劉禮 以3800萬元購入加多利山1981呎單位【下一頁

近日有不少名人在樓市買賣，包括影帝梁家輝妻子江嘉年，早前亦以1,090萬元，購入堅尼地城傲翔灣畔一個中層單，另外樂壇天王劉德華父親劉禮，以3,800萬元，購入何文田加多利山布力架街34號J中層單位，實用面積1,981平方呎，呎價約1.92萬元。

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責任編輯：翁嘉陽

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