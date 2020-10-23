【一馬醜聞】高盛捲一馬基金醜聞遭香港證監會重罰27.1億元　證監：令證券業蒙羞（第二版）

▲ 證監會指出，以香港為基地的高盛亞洲作為高盛在亞洲的合規及監控中心

高盛捲入一馬基金（1Malaysia Development Berhad，1MDB）醜聞多時，各地監管機構近期開出罰單。證監會公布，高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令一馬基金2012年及2013年透過三次債券發售籌得的65億美元中有26億美元被挪用，遭該會譴責及罰款3.5億美元（27.1億港元），為證監會歷來最大罰單。

馬來西亞前總理總理納吉布（Najib Razak）2009年上任後成立一個官方戰略發展基金或稱「一馬基金」。納吉布涉嫌非法挪用一馬資金，將時值近7億美元轉至自己名下。

證監會指出，一馬基金債券發售實際工作是高盛旗下多個司法管轄區的交易團隊成員進行，特別指出以香港為基地的高盛亞洲是高盛在亞洲的合規及監控中心，在該三宗一馬基金債券發售的發起、批准、執行及銷售過程中，參與程度非常高，在集團所獲得的5.67億美元總收入中，高盛亞洲獲得37%（金額為2.1億美元），在高盛的各個實體中佔最大的份額。

行政總裁歐達禮稱：

這宗個案的罰則純粹按照香港自身的罰則框架進行評估，反映了本會認為高盛亞洲沒有適當處理圍繞1MDB的債券發售的多個可疑情況

證監會法規執行部執行董事魏建新狠批：

在一馬基金的個案中，高盛亞洲遠遠落後於持牌中介人理應達到的標準，結果不僅因自身的缺失導致聲譽受損，同時還令證券業蒙羞。

高盛傳向美支付155億元一馬基金醜聞調查費 案件與香港也有關連？詳情見【下一頁】

證監：多項預警都未獲適當審查

證監會指出，一馬基金案中關鍵人物包括高盛亞洲前負責人員兼投資銀行部前合夥董事總經理的Tim Leissner，Leissner承認與馬來西亞籍金融家劉特佐（Jho Low）等人串謀，向馬來西亞及阿布札比的官員支付賄款和回扣，為高盛取得一馬基金業務。

證監會續指，有多項預警跡象都會惹起外界質疑該等債券發售具洗錢及賄賂風險，但高盛集團沒有嚴格審查，讓Leissner及其同謀者得以避過監察。

證監列舉5項例子包括：

儘管一馬基金的財政狀況疲弱，償還現有債務的能力令人置疑，但一馬基金短短10個月內便籌集65億美元，所籌得的金額遠超實際所需，而且往往未盡用前一筆資金就急急再集資

高盛收取費用約5.815億美元，相等發售資金約9%。以收入金額計，3宗交易就較高盛5年內從擔任213個其他亞洲區（日本除外）債券發售項目的安排人或包銷商所獲取的總收入高出一倍有多。

高盛未經競逐程序而獲委聘安排這三次發售，未有留意潛在賄賂或其他不法行為

一馬基金強調保密，使用境外私人銀行存放資金

發行債券期間有大量負面報道提及貪污風險

證監會：要向市場傳達強而有力的訊息

證監會認為高盛亞洲沒有勤勉盡責地監督參與執行有關債券發售的高級管理人員，亦無確保他們秉持適當的操守標準，也無在有多項預警跡象的情況下，沒有識別及充分地處理有關洗錢及賄賂的關注事項。

證監會強調，作出的紀律處分考慮到高盛亞洲在債券發行中所獲得收入，證監會需要向市場傳達強而有力的訊息，以免其他市場參與者容許同類缺失發生。

高盛亞洲承諾連續3年向證監會提供由其內部審計部門編製的年度報告，藉以確認已落實有效的補救措施，解決證監會在事件中所識別出的監管關注事項。

美國司法部開巨額罰單 創下FCPA最高罰款

據外電報報道，高盛集團馬來西亞子公司同意支付超過29億美元（逾226億港元），以了結美國司法部多年來就其違反海外反腐敗行為法（FCPA）的相關調查，包括逾23億美元罰金及回吐約6億美元不法收入，創下美國史上違反FCPA的最高罰金。

報道指，高盛集團和美國政府達成緩起訴協議，避免被定罪或留下刑事犯罪紀錄。高盛集團並將要求行政總裁David Solomon和前任行政總裁Lloyd Blankfein交還部分薪酬。

(第二版新增美國司法部罰款)

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編輯︰麥德銘、侯景成