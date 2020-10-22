【國泰裁員】國泰機師裁員「遲入先走」　百位淺資歷機師白做數年？

國泰航空 （00293） 重組計劃，裁減5300名駐港員工，相對國泰港龍航空停運，約2500名機組人員失業，國泰航空據悉裁減約100名機師員工，以國泰逾3000名機師，較其他部門而言已屬較少影響。不過，國泰機師過去合約列明「遲入先走（late in， first out）」原則，據悉被裁減的為入職年資僅一至兩年的二副機師（second officer）。

圖解國泰重組重點

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機師晉升前提是積累足夠飛行時數，再通過飛行測試，才能晉升。大部分航空公司除了招聘機師學員（cadet pilot），培養新一代機師外，也會直接招聘副機師（direct first officer）。不過，按late in， first out原則，受影響的國泰二副機師皆為飛行時數較少的員工，要在疫情重投其他航空公司困難得多。

國泰行政總裁鄧健榮昨稱，不會評論機組人員的裁減原則。據國泰向機師員工所發電郵稱，對被裁減的機師員工表示傷感，也是對公司的巨大損失，

你們在國泰的時間雖然不多但並非不重要，而當機會重新出現，會非常歡迎你們選擇回來。

國泰留職員工面臨新合約 傳空中服務員底薪上限降至1.26萬元，詳情見【國泰裁員】

相對國泰要求機艙服務員改用新服務合約「COS20」，將基本底薪大減，同時削減飛行時薪約兩成至三成，國泰要求，年資較深的國泰機師員工過渡至運行兩年的2018年服務合約「COS18」。目前國泰機師員工中，約有400名已使用COS18，另有200名同事。

據悉，國泰要求機師員工轉至新合約時，會取消「late in， first out」原則。

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