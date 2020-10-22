【出口展望】香港空運貿易回升至疫前水平　對年尾旺季感正面

「DHL 香港空運貿易領先指數」（DTI）公布今年第四季度結果， 本季度空運整體貿易指數回升至疫情前的水平；而出口和入口指數亦錄得升幅。

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「DHL 香港空運貿易領先指數」於第四季錄得31.2點，回到疫情前的水平。 本地空運用家持續上季度的積極正面態度，同時對年底的傳統節日旺季持審慎樂觀的態度。雖然貿易前景展望有所好轉，但中美貿易關係持續緊張，有過半空運用家預期將會為本季度貿易帶來負面影響。

疫情期間，近半空運用家於上季達至收支平衡或取得盈餘，其中72%表示經營表現與第二季比較有所改善或維持不變。然而，亦有55%的空運用家於上季錄得虧損，其中65%表示經營狀況比上季轉差。

臨近年尾傳統節日旺季，空運用家對各主要市場及空運商品的出口展望表示正面，主要由於美州及歐洲需求帶動所致。 禮品、玩具及家居用品是本季度需求最強勁的商品，在大部份市場的出口亦見增長。另一邊廂，因第四季有更多5G產品和設備推出市場，電子產品及部件亦同樣錄得強勁增長。

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責任編輯：葉泳珊