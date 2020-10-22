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【iBond 2020】3券商iBond先吸金逾1.8億元　投資者未因螞蟻IPO抽飛

即市財經 18:01 2020/10/22

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iBond雖於明天（10月23日）開賣，但3間券商至今已約為3千多名意向客，預留逾1.8億元孖展及現金，作抽新債的彈藥。

iBond 2020（通脹掛鈎債券）明天（10月23日）正式開售，3間券商提早為iBond 2020意向客作登記，iBond 2020暫錄得約3,700人申請，涉及金額逾1.8億元。投資者暫未因螞蟻集團新股來勢洶洶而縮飛，反而個別散戶仍加注iBond 2020，由抽1手（每手1萬元）驟增至抽3手。專家料捧場客博iBond 2020首掛或升至105元，若抽中3手，可速賺1,500元。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，已接獲逾1千名客戶提早預訂孖展iBond 2020，涉資逾1億元。

有關各銀行券商iBond認購優惠，可看【下一頁

以往iBond首日掛牌必升，歷年首日掛牌表現可按下圖了解

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與此同時，致富證券業務部主管郭家安透露，為方便客戶，以及避免疫下在分行聚集，上周五（16日）已開始為有意申請新債的客戶提早作登記，至今約有逾700名意向客有興趣申購，包括以現金及孖展入票，涉及金額約2,000萬元。此外，一通證券也於上周為大概兩千名意向客作登記，6,000萬元孖展更一開即爆。至今3間有報數的經紀行皆指，新iBond意向客並未因焦點lPO螞蟻下周二（27日）招股，把抽iBond的注碼改往「打新」；更不像其他新股呈退軚抽飛。

圖看iBond認購重點時間

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張華峰話拆10萬元抽iBond，詳見【下一頁】

iBond好還是公用股好？詳見【下一頁】

政府擬把iBond發行額由100億元增至150億元，一通集團行政總裁宓光輝說，旗下一通證券的客戶，面對全球集資王螞蟻集團撞期出台，不少投資者變陣作雙線出擊，普遍抽3手債券，務求預留彈藥，以小博大藉孖展盡抽螞蟻新股用，冀在世紀新股抽得多中得多。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

相關文章：【螞蟻上市+iBond認購攻略】手頭緊如何取捨？專家傳授一招解決！

相關文章：【開市9點半】iBond開賣+螞蟻將IPO　如何取盡優惠並一次過認購？

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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