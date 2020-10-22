美元再度受壓　人幣延續強勢

近日美元再度受壓，美國財政刺激方案談判似乎出現轉機，民主黨與白宮之間對紓困方案的規模的分歧收窄，美股上揚，避險情緒消退，作為避險資產的美元下滑。美國大選的不穩定性亦不利美元走勢，現時特朗普選情落後，一旦在最後一輪辯論收復部分失地，反而增加選舉結果接近、導致出現上訴至最高法院判決局面的機會，亦是不利美元格局。另一方面，在英國首相約翰遜定下的死綫後，歐盟與英國重啟脫歐貿易談判延續，亦推高歐元及英鎊滙率。

人民幣走勢凌厲，離岸人民幣一度創下27個月新高的6.6278，本周公布的中國第3季GDP數據顯示中國疫後復甦加快，疫情穩定下消費亦出現明顯增長。人行繼續暫停減息周期，維持人民幣利差優勢，人民幣資產備受海外投資者青睞。另一邊廂，人行出手降低外滙遠期風險準備金率後，未有積極遏止人民幣升值情緒，並且持續下調美元兌人民幣的中間價。筆者認為，在中長期而言人行並不抗拒人民幣升值，事實上人民幣走升亦有利推動內循環國際雙循環的發展格局。在此背景下，人行煞停人民幣升值潮的機會不高，反而會利用有關機遇進一步開放國內的海外投資渠道。