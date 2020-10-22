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【藝文日常晴見@iM網欄】穿越100年 連接每片微小心思

名人薈萃 17:30 2020/10/22

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它精巧細緻、婀娜多姿、有一種說不出的風情。它的出現與我相隔80多年，但我對它卻有一種說不出的熱愛。

它就是旗袍，中華文化的表徵，中華女性的時代見證，關於它的美學與文化文章太多了。

我也說不出，為什麼從小便對旗袍有一種熱愛，雖然並沒有在日常穿着，但每逢農曆新年我一定會穿上一件嶄新的旗袍。長大後，我开始從不同角度去了解它，總覺得如果想真正了解中華文化，除了閱讀或鑒賞不同的文化作品，還要主動親歷其中，能感受其製作過程就更好！

半年前，我報讀了一個製衣業訓練局舉辦的傳統旗袍製作入門裁縫課程，導師是年過70歲的封有才師傅，他繼承了上海最傳統的海派旗袍製作技術及知識，以針黹、縫紉功夫最為著名。

剛開課的時候既興奮又迷惘，一方面為學習這逾百年歷史工藝而感到雀躍高興，另外眼見班内其他同學姨姨都已有紮實的女紅基礎，我卻是班中年紀最小的，非常擔心趕不上進度，每每老師的示範，我要重複看錄像十次，才掌握個中步驟。幸好封老師用心教導，加上同學們都主動從旁協助，最後我終於成功完成了縫制屬於自己的旗袍！

傳統的海派旗袍，帶著百年歷史的文化技術，製作方法簡述至十個步驟：

一、度身：無袖的旗袍，至少要量度八個位置呢
二、畫紙樣：前後幅各不一，很精密的「計算方法」，除了確實的尺寸，還要看身型和預留紙合，很依靠裁縫的經驗去繪製

三、剪裁：很緊張的「下刀」部份，跟據紙樣剪裁

四、製作糊漿:把明礬磨成粉，並混合麵粉和暖水製作糊漿，固定布料，亦有防蟲功效
五、縫合： 先熨平，及屈入紙口位，把前後襟縫合，部份手䄂和胸襟需要手縫

六、貼牽條：因布料有輕微彈性，為了防止「走樣」，以糊漿在兩側位置貼牽條
七、領子：按領子大小裁剪出尼龍領，包邊，並以挑針( 又稱：藏針)的方式縫合，一針一線全人手，讓縫線完全看不出來

八、試穿：沿著車線先手縫，試一下板型，若有改動，重複以上
九、縫合：把前後幅用衣車縫合，注意裙叉口的部份
十、盤扣：製作領口和衣襟的盤扣，以及側邊的拉鏈

這10步聽落簡單，卻講求經驗及手勢，做的時候更是雞手鴨腳，亦需要反覆驗證和試穿而作出更精準的更改，是10 x N次的步驟呢！

身為年輕的旗袍愛好者，總覺得有一種使命——力求保留這種傳統美學，從一個新的詮釋角度，雖然論不上文化傳承，但希望從培養興趣，到慢慢感染身邊的朋友，再分享箇中的心思、文化含意，一步一步，重新拼合旗袍在大家心中的模樣，讓旗袍不再是老土或遙不可及，而是穿越百年甚至更遠的永恒。

作者_藝系女生簡介：

Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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撰文 : 藝系女生

欄名 : 藝文日常晴見

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