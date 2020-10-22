【油股】油價大跌累中海油第三季油氣銷售收入跌27%　計劃2035年天然氣產量佔比升至50%（第二版）

▲ 中海油表示，第三季油氣總淨產量1.31億桶油當量，升5.1%。

中海油 （00883） 公布第三季營運數據，期內未經審計油氣銷售收入約355.5億元人民幣，按年下降26.8%，主要由於實現油價下降、銷量上升以及匯率變動的綜合影響。期內平均實現油價跌29.3%至每桶43.03美元，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價則升2%至每千立方英尺5.85美元，同比上升2.0%，因中國高氣價天然氣銷量的增加。

首席財務官謝尉志於業績會上表示，有信心完成今年石油產量指引目標。目前集團天然氣產量佔比為21%，目標2035年天然氣產量佔比調升至50%，將增加天然氣勘探項目及產量。他強調，這並不意味會減少石油產量。

冬季為天然氣傳統銷售旺季，他稱，冬季天然氣售價必然上升，不過不會如去年般大升，公司會增加天然氣勘探及併購，提高天然氣產量。

提及對油價預測，他坦言，油價難以判斷，公司惟有加強成本控制。受疫情影響，公司對上半年資本開支預算作出調整，有信心下半年完成目標。另外，公司計劃調整海外資產比例，惟暫未有具體計劃。

中海油獲得4個新發現

中海油表示，第三季油氣總淨產量1.31億桶油當量，升5.1%。其中，中國淨產量達8860萬桶油當量，升10.4%，主要由於旅大21-2/旅大16-3油田區域開發、東方13-2氣田群等項目投産帶來産量貢獻；海外淨產量4260萬桶油當量，下降4.6%，主因低油價下尼日利亞Egina項目限産及加拿大長湖油砂項目减産。

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第三季，中海油獲得4個新發現，並有14口評價井獲得成功。其中，中國海域渤中19-6周邊潛山拓展勘探獲得新突破，探明儲量達中型油氣田規模。海外市場方面，圭亞那Stabroek區塊獲得第十七、十八個新發現Yellowtail-2和Redtail-1，將進一步提升該區塊的可採資源量。

第三季資本開支減少6%

開發生産方面，第三季度成功投産4個新項目：南堡35-2油田S1井區、錦州25-1油田6/11井區、流花16-2油田/流花20-2油田聯合開發項目及渤中19-6凝析氣田試驗區。

中海油持續推進提質降本增效，在保證工作量的前提下，削减資本支出，因此第三季資本支出跌5.8%至184億元人民幣。

（第二版：管理層言論）

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編輯：陳韻妍