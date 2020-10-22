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螞蟻集團上市保薦人之一　花旗擬在中國增設投資銀行子公司

即市財經 16:39 2020/10/22

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外電引述消息人士指，花旗集團計劃於內地增設一家投資銀行子公司。

中國金融市場逐漸對外開放，外電引述消息人士指，花旗集團計劃於內地增設一家投資銀行子公司，以捕捉預期將有持續的大型股票交易的獲利機會。值得留意是，花旗為巨無霸新股、集資達350億美元螞蟻集團（前稱螞蟻金服）的上市聯席保薦人之一。

螞蟻集團招股在即，每股股價幾多錢？詳情按【下一頁】

消息人士指，，近月亞洲區高層正積極遊說於位紐約的高層重啟申請程序，在中國成立證券業務部門。據指，當地高層曾考慮退出建立投資銀行，花旗最初打算專注於其經紀和期貨交易業務，並擴大託管服務。

螞蟻集團A股將於10月23日詢價，詳情看【下一頁】

惟自上交所設置科創板，以及放寬向公眾出售股票的規則後，預計在未來數年一系型的新經濟股IPO將會帶來可觀的費用，故集團策略有所轉變，並需要更多的資本。目前，花旗需要加緊腳步追上競爭對手包括摩根大通及高盛，皆因該等銀行已獲中證監批准完全控制中國證券業務的營運。

雖然如此，考慮到中美角力升溫以及美國的監管壓力，花旗集團於中國謹慎行事。消息又指，花旗一直受到風險控制問題的困擾，美國監管機構對其施加了罰款，有高層擔心於中國的擴展計劃不會獲得美國聯儲局的祝福。

花旗發言人拒絕評論。

相關文章：【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌4%　華為手機業務不滅有多大風險？

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編輯：袁諾曦

投資銀行 經濟 中國證監會 螞蟻集團 美國聯儲局 花旗銀行

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