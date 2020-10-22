  • 27°C
香港時間 : 20201022日 (四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？

即市財經 16:28 2020/10/22

分享：

螞蟻集團更多招股細節出爐，每股股價漸見輪廓

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上載更新版初步招股文件，更多發行、財務細節曝光。螞蟻集團完成發行A股和H股IPO，未計超額配售權前總股本達303.76億股，市場消息、券商估測最新螞蟻估值出爐，螞蟻集團每股股價始見眉目，A股新股申購入場費或達3.5萬港元。

螞蟻集團已公布上市計劃後，散戶、機構投資者都甚為關注，預測估值和集資額也不斷提高。

雖目前螞蟻集團尚未落實集資額，但市傳螞蟻集團目標估值達2,800億美元（約21,700億港元），較早前傳出的2500億美元更高，而瑞信最新研報就推算，螞蟻集團目標應達3,800億至4,610億美元（約29,450億至35,728億港元）。

瑞信：螞蟻集團估值升至最多4610億美元 較先前估計高六成，詳見【下一頁】

若以2800億美元估值、已擴大後發行股本303.76億股，螞蟻集團每股股價約值71.445港元，若以瑞信最樂觀估值，螞蟻集團股價或值117.6港元。

再進一步以每股值71.445港元，以螞蟻集團科創板A股IPO申購最少認購500股，要參與螞蟻集團A股IPO入場費就要3.57萬港元，較今年上市香港歷來最貴入場費新股－再鼎醫藥 （09688） 的3.27萬港元，入場費更高。

不過，內地科創板對個人投資者參與有更高要求，而且同一公司A股和港股每手單位不同，也頗為常見，港股IPO入場費會否再創歷史新高，尚待螞蟻承銷團隊決定。

螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價，詳情見【下一頁】

其他發行細節方面，螞蟻集團在上海科創板交易編號688688，與阿里巴巴B2B業務在港上市編號「1688」頗為相似，與阿里巴巴現時編號「9988」也使相同尾數，港股目前上市編號1688、6688都懸空。

更多【螞蟻IPO】相關文章

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【螞蟻上市】阿里巴巴認購螞蟻A股IPO近4成半股份　完成上市後股權增或減？

【螞蟻上市】螞蟻集團井賢棟：我們「因小而美」　螞蟻非金融機構

【螞蟻上市】MSCI：考慮將螞蟻集團H股快速納入MSCI中國指數

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

記者：麥德銘

香港股票 科創板 A股 IPO 螞蟻集團 阿里巴巴 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 再鼎醫藥—SB（09688）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升31點　內銀、濠賭股撐市（不斷更新）

下一篇文章

【iBond 2020】iBond保證回報2厘、明起認購　發行額最高150億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐半日逆市微升　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會
【滙豐股價】滙豐半日逆市微升　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會
【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式
【新股IPO】藥明巨諾2126周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式