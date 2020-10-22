【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？

▲ 螞蟻集團更多招股細節出爐，每股股價漸見輪廓

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上載更新版初步招股文件，更多發行、財務細節曝光。螞蟻集團完成發行A股和H股IPO，未計超額配售權前總股本達303.76億股，市場消息、券商估測最新螞蟻估值出爐，螞蟻集團每股股價始見眉目，A股新股申購入場費或達3.5萬港元。

螞蟻集團已公布上市計劃後，散戶、機構投資者都甚為關注，預測估值和集資額也不斷提高。

雖目前螞蟻集團尚未落實集資額，但市傳螞蟻集團目標估值達2,800億美元（約21,700億港元），較早前傳出的2500億美元更高，而瑞信最新研報就推算，螞蟻集團目標應達3,800億至4,610億美元（約29,450億至35,728億港元）。

瑞信：螞蟻集團估值升至最多4610億美元 較先前估計高六成，詳見【下一頁】

若以2800億美元估值、已擴大後發行股本303.76億股，螞蟻集團每股股價約值71.445港元，若以瑞信最樂觀估值，螞蟻集團股價或值117.6港元。

再進一步以每股值71.445港元，以螞蟻集團科創板A股IPO申購最少認購500股，要參與螞蟻集團A股IPO入場費就要3.57萬港元，較今年上市香港歷來最貴入場費新股－再鼎醫藥 （09688） 的3.27萬港元，入場費更高。

不過，內地科創板對個人投資者參與有更高要求，而且同一公司A股和港股每手單位不同，也頗為常見，港股IPO入場費會否再創歷史新高，尚待螞蟻承銷團隊決定。

螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成 A股10月23日詢價，詳情見【下一頁】

其他發行細節方面，螞蟻集團在上海科創板交易編號688688，與阿里巴巴B2B業務在港上市編號「1688」頗為相似，與阿里巴巴現時編號「9988」也使相同尾數，港股目前上市編號1688、6688都懸空。

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記者：麥德銘