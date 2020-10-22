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【新冠肺炎】巴西志願者接種疫苗後死亡 牛津大學: 將繼續試驗

環球政經 16:01 2020/10/22

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多國正致力研發新冠疫苗。早前一名來自巴西的志願者進行一款新冠疫苗臨床試驗後死亡，有份研發的牛津大學表示疫苗沒有問題，將會繼續該臨床試驗。

【新冠疫苗】因潛在安全疑慮 美國藥廠禮來叫停第三階段臨床試驗下一頁

巴西衞生部門於當地時間周三公布消息。美國有線新聞網絡報導，死者是死於新冠病毒病併發症。該款新冠疫苗由英國牛津大學及阿斯利康藥廠共同研發，並在8月起在美國、英國和巴西等地開展第三期臨床試驗。據悉，有約八千名志願者成功接種第一劑疫苗，部分更已經接種第二劑。

【疫苗競賽】因出現不能解釋病症 強生叫停6萬人疫苗測試計劃下一頁

牛津大學其後跟進事件，發表聲明表示經過評估後，並未發現第三期臨床試驗存在安全隱憂，未有計劃暫停試驗。有巴西獨立監管機構都表示有關試驗可以繼續進行。

巴西衞生部日前表示，將採購同樣正進行第三期臨床試驗，由中國民營製藥廠科興研發的新冠疫苗，但其後巴西總統博索納羅在社交網站澄清表示疫苗仍在研發階段，不會讓人民做白老鼠。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 大學 博索納羅 牛津大學 巴西 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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