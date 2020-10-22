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【摩笛吹奏】大摩公布 最新15隻中港市場焦點股名單

股樓投資 17:00 2020/10/22

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大摩剛公布最新中港股市焦點股名單，當中本港上市的股份共有8隻，餘下則包括6隻內地上市的股份，及1隻美國上市的中概股。

【滙豐控股5】傳滙豐將重組英國業務 擬裁減300個職位   詳情請看【下一頁

【異動股】金沙中國升逾4% 主席料中場業務復甦  詳情請看【下一頁

大摩最新的其中9大，本港及美國上市焦點股如下：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

至於入圍焦點股名單的6隻A股，分別是中國巨石(滬：600176)、中國中免(滬：601888)、格力電器(深：000651)、恆瑞醫藥(滬：600276)、中天科技(滬：600522)及國電南瑞(滬：600406)。最新的名單中，中天科技屬入圍的股份，物管股保利物業(06049)則被剔出。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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