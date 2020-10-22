研究: 膠奶樽奶水每公升含400萬顆微塑膠 專家倡選用其他物料

愛爾蘭最近有一項研究指，嬰兒使用塑膠奶樽所飲的奶水，平均每公升含400萬顆小於20微米微塑膠(microplastics)，意即嬰兒由出生首12個月內，平均每日可攝入逾150萬顆微塑膠，但研究並未有確認相關物料的源頭；學界則未得知有機會損害嬰兒健康的微塑膠水平，但專家建議家長選用其他物料如玻璃製造的奶樽，減少嬰孩攝取微塑膠。

相關研究於周一(19日)刊登於Nautre Food期刊，並由都柏林聖三一大學化院進行。研究員以佔全球奶樽市場82%的聚丙烯(polyproylene)奶樽為研究對象，並選出其中10款作測試，據了解，這些奶樽產品佔全球市場70%。

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研究亦根據世界衞生組織(WHO)指引程序來沖泡嬰兒奶粉，先以90℃ 熱水來消毒奶樽，並進行風乾，再注入70℃ 的熱水後搖晃1分鐘，最後過濾當中成分，並以顯微鏡作分析。

結果發現，不論使用水喉水或純水，每公升液體有機會多達100萬至1,600萬顆微塑膠，平均值為400萬顆微塑膠；但如以室温水重複同一過程，則只有數千顆微塑膠，證明釋放微塑膠的多少與盛載液體的温度有關。

負責今次研究的納米物料教授John Boland表示，對研究結果感到十分意外，並認為須著手研究微塑膠對人體健康的影響及推出使用指引，以減少嬰兒攝取塑膠量。

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責任編輯：潘曉豐