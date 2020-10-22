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【新冠疫苗】毋須過度憂慮疫苗致死？世衛稱不應只看風險

環球社會熱點 16:23 2020/10/22

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新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼之際，疫苗相關壞消息接二連三傳出，南韓流感疫苗有10多名接種者死亡，牛津的新冠疫苗測試亦有死亡個案，恐動搖公眾對疫苗安全信心。世界衛生組織指引強調疫苗安全，出現嚴重問題的例子極為罕見，不應只看風險，亦要看好處，考慮不打疫苗的後果。

南韓接種流感疫苗後增至17人死 當局未煞停接種計劃【下一頁】

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世衛（WHO）的疫苗相關指引指出，不能只看疫苗的潛在風險，必須正反兩面都考慮，若疫苗完全沒有好處，就算出現嚴重後果的機會極低，如100萬個案中只得1宗，接種疫苗亦是不合理。

指引稱，要考慮不打疫苗的後果，若沒有疫苗，染病數字必然增加，伴隨而來的是更嚴重的副作用及更多死亡個案。世衛舉例，若美國沒有廣泛接種DTP疫苗（白喉破傷風百日咳混合疫苗），具高度傳染性的百日咳個案會增加71倍，死亡人數增4倍。

同時考慮將有關疾病的危險性，以及接種疫苗的危險性，理性的結論是，接種疫苗利多於弊。

世衛以DTP疫苗做例子，反駁坊間質疑疫苗作用的看法。世衛稱，反疫苗人士喜歡強調DTP疫苗導致嬰兒猝死，接種疫苗人數眾多，確實嬰兒在接種後死亡，兩者在時間上一先一後發生，表面上看似乎有關聯。

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惟世衛指出，兩件事先後發生，不代表有因果關係，舉例指某人吃麵包後發生車禍，不代表是吃麵包導致車禍，相信大部分人坐車前都曾吃麵包。世衛稱，就算沒有疫苗，亦會有嬰兒死亡，兩者要分清。

世衛表示，因疫苗導致的嚴重後遺症個案，一宗都嫌多，但是當疫苗帶來的好處遠超壞處，足以令患病甚至死亡機會大幅降低，抗拒疫苗是不合情理（unconscionable）。

責任編輯：林建忠

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