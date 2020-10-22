【一起酒過的日子@iM網欄】放心買放心飲 其實香檳可以好抵飲

▲ Champagne lineup

10月初的時候，有香港富商透過蘇富比出售他的部分私人珍藏靚酒。洋酒拍賣在香港一向受歡迎，也曾經創下不少記錄，原因和藝術品一樣，買一支少一支，而且這位藏家的名氣為珍藏的起源出處和可靠性帶來一定的保證，最終讓這場拍賣會成為少見的white-glove sale，即是完美拍賣，全數沽清。

這次拍賣，勃艮第紅酒繼續最為搶鏡。當中一支經由「勃艮第教父」(Godfather of Burgundy wines) 之稱的Henri Jayer釀造的1985年Richebourg Magnum (1.5公升裝)，最終以187.5萬元港幣成交，令大家嘩然。在同一場拍賣中的另一邊廂，同樣是 Magnum，成交價錢最高的香檳是 1990年的 Krug，大概萬多元就有一支，地位高下立見。

▲ 以187.5萬港幣成交的Henri Jayer 1985年Richebourg

看了這場拍賣中，我有兩個takeaway 重點：

香檳確是抵飲

其實Burgundy的值錢地方部分是因它物以罕為貴，而大香檳廠每年以數以百萬計出貨，可以拍賣到這個價錢已經算不錯吧，但這樣對比下來，飲香檳其實可說是比較化算。

試想下，如果連最有名氣的Krug加上好的年份都只賣萬多元，那麼市場上大部份的香檳永遠都破不了這個限價，也證明了收藏香檳的回報不是天文數字。幾千甚至幾百元已經可以買到質素極住的香檳，大家大致可以繼續放心買，放心飲，很少機會於35年後發現自己把一個百多萬的投資喝進肚。

繼續等待農莊香檳的冒起

第二就是，拍賣會上的香檳都是大酒莊的，有大家耳熟能詳的 Dom Perignon和Krug，但還並未見農莊香檳的蹤影，例如神級的香檳大師Anselme Selosse的酒，甚至香檳界赫赫有名的小酒廠 Salon 都沒有。也許這位藏家不是香檳的發燒友，又也許連蘇富比都認為市場未有心理準備拍賣一些知名度不高的香檳吧。

▲ 兩代神級農莊香檳釀酒師，父子Anselme 和 Guillaume Selosse

但觀乎Burgundy的發展歷史，農莊香檳將來是大有市場的。它們正朝着Burgundy的路向往前走：小酒園、低產量、天然釀酒、專注小氣候和土壤，在marketing方面，更開始以釀酒師的人名掛帥，更顯獨特。相信不久將來，破紀錄的香檳會是 Jacques Selosse，或者是第五代傳人Guillaume Selosse的Extra Brut。

我期待這天的來臨。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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