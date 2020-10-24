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【酒遍世界@iM網欄】放慢腳步去享受 西方品酒禮儀

名人薈萃 11:32 2020/10/24

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上回提及到，西方與亞洲餐飲文化上的差異，容易導致顧客和服務員產生誤會，甚至可變為不愉快的經歷。品酒禮儀同樣有不同標準，例如時段，節奏場合和食物配搭等等，也是各有規則。

中午時段，歐洲人已經開始享受酒精類飲品。對於他們而言，午餐也屬於與工作夥伴社交的重要一環，因此會放慢腳步去享受可長達兩小時的聚會。桌上就必定出現一杯杯冰涼的白葡萄酒，粉紅酒或一些屬於簡單及REFRESHING（如薄酒萊區 – BEAUJOLAIS）的紅酒。由於食物選擇簡單及短時間的關係（比起四小時的晚飯相比），中午會較少慢慢品嚐一瓶昂貴的名莊酒。

到傍晚時段，一杯氣泡酒必定是最佳之選。法國人會稱呼這杯酒為Apéritif，意思是餐前酒。酸性高的Apéritif可提高食慾。 而在派對上，經常出現的小吃稱為 hors d’oeuvre，是用作配搭餐前酒的精緻食物。

在餐桌上，次序會先由白酒開始，然後粉紅酒，紅酒，甜酒，最後到烈酒。白葡萄酒必然用來配搭海鮮或白肉，而紅酒便是親託紅肉。如同場同一類型的酒，可由較年輕的先品嚐，然後才到陳年時間相對較長的那一瓶。烈酒類的稱為Digestif，是用來幫助消化的意思。Brandy 及強化酒 (fortified wines) 都屬於Digestif的酒類選擇。假如跟其他同桌的朋友都是吃同一類別的食品，可以直接叫一瓶，但餐廳也會有by the glass 的選擇，能得到更切合的配搭。

香港朋友有喜歡分享的習慣。而到外國米芝蓮餐廳by the glass價錢也很昂貴，但請謹記，不要將by the glass都跟朋友分享，因西方的朋友食物及飲品都並不習慣跟同枱朋友分享。

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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