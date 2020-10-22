【涼風有信Vincent@iM網欄】今年冬季爆疫情第四波 農曆十一月 疫情達全年頂峰

各位讀者好，又一星期了，大家好嗎？

想問一個問題，你們接種了冬季流感疫苗了嗎？

身為一個前善團主席，想藉機會代政府作一呼籲：請大家記得去接種冬季疫苗！

另一邊廂，身為一個術數師，我勸大家打流感針的主要原因很簡單。因為今年入冬後，流感加新冠雙響炮，情況將會好嚴峻。

早陣子留意新聞，看到些國家開始出現所謂變種的新冠肺炎病毒。亦有大集團，作為研發新冠肺炎疫苗的機構，傳聞在他們的測試對象身上亦發現了變種病毒。

當然，我不是科學家，不能夠解釋流感加 新冠病毒究竟會變成什麼。但作為術師，我就能夠用流年計算方法去解釋。

我過去的專欄已多次提及新冠肺炎的形成及蔓延，現在為大家來個小回顧。

今年「庚子」年，是一個金極弱的年。由於子水屬至寒的大水，能將庚金洩弱。金主肺部，所以今年人的肺部容易出毛病，結果出現新冠肺炎疫情。

疫情由春季開始，夏季達巔峰。因為夏天屬火，火水交擊之下，令屬金肺部更加難受。

疫情的頂點，暫時來看是農曆六月，癸未月，因癸未是瘟疫密碼 (2003年沙士正是癸未年) ，該月確診人數每日超百。

入秋後，秋能補金，疫情逐漸緩和。農曆八月，疫情大緩解，因為乙酉月，促成庚乙合金，庚金復強所以肺病就會治療。

好了，以上是小回顧。但其實，今年疫情的最壞情況根本未到。最壞的情況，將會是農曆十一月。

秋季屬金，所以疫情驟降，但立冬之後，這個現象就不復在。屆時寒水會再次將庚金洩弱，尤其去到農曆十一月「戊子」月，在「雙子亅夾擊之下，庚金更是雙倍的難受，疫情可怕的程度是難以想像。相信最壞的情況到時才會發生。

所以在此，筆者衷心奉勸各位讀者，記得一定要打流感針！以及趁現在疫情緩和，盡快去做自己想做的事。當然你問我，最好的當然是多做運動，多吸收營養，因為接下來要面對的，正是一個極嚴峻的隆冬。

好了，祝大家身體健康，平安過渡庚子年！

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