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【美國大選】奧巴馬首為拜登站台 批特朗普不認真對待工作

環球政經 15:01 2020/10/22

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美國總統大選於下月初舉行。美國前總統奧巴馬(Barack Obama)出席拜登於賓夕凡尼亞州的競選集會時，批評尋求連任的特朗普沒有認真工作，呼籲年輕選民投票。

福奇: 特朗普無播毒風險 可繼續參與競選活動下一頁

奧巴馬日前首次為民主黨候選人拜登站台。他批評特朗普在新冠肺炎疫情上應對不力，不但未有保護美國國民，連自己都保護不到，呼籲選民支持拜登和副總統民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)。他又指，自特朗普接任後，多國對美國的眼光有所不同，指責特朗普只為朋友和自己做事，完全沒有興趣幫助其他人和認真擔起總統工作。

【美國民調】翻盤有望？ 特朗普六大搖擺州緊咬拜登下一頁

席間奧巴馬又多次呼籲年輕人要出來投票。他表示自己年少時，與部分年輕人一樣，對選舉投票感到懷疑，但強調投票可以給予機會讓當選人及團隊改善問題，並鼓勵選民預早投票。

 

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撰文 : 林展鋒

拜登 總統大選 選舉 特朗普 賀錦麗 奧巴馬 美國 美國民主黨 新冠肺炎
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