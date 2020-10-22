【美國大選】奧巴馬首為拜登站台 批特朗普不認真對待工作

美國總統大選於下月初舉行。美國前總統奧巴馬(Barack Obama)出席拜登於賓夕凡尼亞州的競選集會時，批評尋求連任的特朗普沒有認真工作，呼籲年輕選民投票。

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奧巴馬日前首次為民主黨候選人拜登站台。他批評特朗普在新冠肺炎疫情上應對不力，不但未有保護美國國民，連自己都保護不到，呼籲選民支持拜登和副總統民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)。他又指，自特朗普接任後，多國對美國的眼光有所不同，指責特朗普只為朋友和自己做事，完全沒有興趣幫助其他人和認真擔起總統工作。

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席間奧巴馬又多次呼籲年輕人要出來投票。他表示自己年少時，與部分年輕人一樣，對選舉投票感到懷疑，但強調投票可以給予機會讓當選人及團隊改善問題，並鼓勵選民預早投票。

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