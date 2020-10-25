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【美國大選】假新聞滿天飛？　AI初創：只靠Fact Check難解決問題

科技 12:00 2020/10/25

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美國總統大選即將舉行，民主黨總統候選人拜登的醜聞持續發酵，而亦見到民主共和兩雙方陣營支持者互相批評對方傳播假新聞。事實上，虛假信息（Disinformation）問題是近年科技業界重要議題，科技界主要循人工智能檢查、事實查核以及封禁問題帳戶等方法撲滅虛假消息，而從事有關業務的初創Blackbird.AI指出，靠事實查核等方法難以有效解決假新聞問題。該企認為以自動化技術，先一步從來源著手，監察虛假新聞來源，預早應對的方式更為有效。

調研機構CBInsights評估，今屆美國總統大選中，虛假信息列為最主要的風險。據其研究指出，各大科企已加強處理問題，主要方向包括增聘人手檢查內容、開發更強大的AI以發現Deepfakes等偽造的內容，以及加強與內容查核平台、新聞傳媒等第三方機構的合作，核實信息真偽。另一方面，亦有不少科技初創循自動化警示風險內容，以及評核來源可信性兩方向，開發有關解決方案。

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初創Blackbird.AI開發分析工具，以AI偵測虛假資訊高風險網站所傳出的資訊。其環球營運副總裁兼亞太區董事總經理Brice Chambraud受訪時表示，業界側重進行事實查核，只能針對「假資訊活動周期」中，很後期的階段，信息可能已在網絡紮根並接觸到目標受眾。他續說：「根本而言，事實查核的效果持續受挑戰，因人們傾向選擇符合個人信念的資訊。」

Blackbird.AI所開發的分析工具，可分析不同資訊來源的風險水平。（Blackbird.AI提供圖片）

無論政治人物或商業機構，都可能受虛假信息活動所困擾，Chambraud分享，最主要挑戰是互聯網內容海量，機構以人力搜尋，難以堵截問題內容，而且以人手分析亦會有盲點。他介紹，該企冀以更主動的方針，藉助AI力量在網上辨識虛假新聞資訊來源，並就不同資訊來源量度「風險指數」，讓機構優先處理高風險的威脅，冀做到「迴避危機」而非「危機管理」。

科企處理問題有局限　

事實上，Facebook與Twitter等社交平台，過去數年在無力阻止虛假消息散播的議題上屢受批評，其後大舉增加各種打擊假新聞的對策，但有關問題未見到有明顯成效，反引起更大的爭議。美國智庫German Marshall FundDigital於10月中旬發表一項研究指出，在Facebook上，虛假資訊網站在2020年比起2016年時更為活躍，所獲得的用戶互動甚至有上升趨勢。

Chambraud亦談到，科企在處理假新聞上有一定局限，因社交平台從用戶頻繁互動中獲利，而善用人類心理的虛假消息卻是極為有效刺激用戶互動的內容，兩者結合下，社交平台欠缺大誘因以遏止虛假消息。至於要更有效解決虛假資訊問題，Chambraud認為，因問題涉及全球網絡的資訊流通系統，除了設法減少、減慢假新聞流通，並要宏觀地推動全球共識，進行相關政策立法，這些工作難以單靠科技業界完成。他特別強調，需要整合來自各渠道的假新聞威脅相關數據與信息。

記者：周俊霖

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