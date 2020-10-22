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【帝御‧星濤價單】屯門帝御‧星濤登場　入市價299萬起　投資值博最高？

股樓投資 17:05 2020/10/22

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帝國集團及香港小輪（00050）合作，恒地（00012）負責銷售的帝御．星濤公布首張價單，涉及123伙，設開放式至四房間隔，實用面積由208平方呎起，至最大996平方呎，以最高折扣率，即9%計，折實價由298.84萬元起，至最貴1,395.21萬元，折實呎價則約13,075元至16,624元。 值得留意的是，除了三房及四房間隔，首批折實價均低過600萬元。

首張價單

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示範單位：Tower 1, Flat 02, 16/F（實用面積：817平方呎）

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示範單位：Tower 1, Flat 5, 16/F（實用面積：342平方呎）

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示範單位：Tower 2, Flat 17, 16/F（實用面積：324平方呎）

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民說，今次二期單位開價，較第一期整批售出單位貴1%，形容是「次疫情價」，即仍有考慮疫情來定價，又指項目合理平均呎價應逾1.55萬元。項目公布首張價單後，今日（22日）下午5時起，首先開放予恒地會會員參觀，明日才開放予公眾參觀及收票，最快下周推售。

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撰文 : 黃卓賢

帝御 香港小輪 恒基 帝國集團 帝御‧星濤

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