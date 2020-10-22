【人民幣】瑞銀：人民幣年底或見6.5　人行料容許人幣進一步升值

▲ 瑞銀料中國人民銀行容許人民幣進一步升值。

瑞銀料中國人民銀行將容許人民幣有升值空間，人民幣滙率年底料升至6.5元人民幣。瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤於報告指出，近期人民幣匯率在基本面支撐之下大幅上漲，中國央行對待滙率升值的態度有所轉變，預計央行會容許人民幣更大升幅，因與增強滙率彈性的目標一致。

綜合包括行長易綱等中央官員的講話，央行似乎樂於保持境內比境外更高的市場利率、並因此吸引更多資金流入，此外央行也在推動人民幣國際化。

除上述支持因素之外，中美緊張關係有所緩和，也有利人民幣在年底前保持強勁。估計央行可能會透過放鬆資本外流管理為升值降溫，並有可能在需要時調整每日中間價。

瑞銀預計，2021年美元兌換主要貨幣時，有可能出現貶值，且中國有機會迎來更多資金流入。不過，人民幣兌換美元滙率可能保持波動，難以進一步走升。主要因素是中美關係不確定性，中國經常項目順差預計出現惡化，美國經濟復甦後中美利差縮小，以及因中國家庭資產配置多樣化產生持續資金外流等因素有關。

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