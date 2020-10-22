【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房

市場焦點全聚焦於新盤柏傲莊，搶去大批購買力，二手交投明顯放慢，放盤業主惟有加大減幅。其中鰂魚涌柏蕙苑3房單位業主為求最近錄得劈價逾14%成交。

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中原地產區域營業經理袁廣達透露，一手新盤大量吸客，二手市場相對淡靜，業主加大議價空間吸客。分行促成成交單位為柏蕙苑祥柏閣極低層D室，實用面積663平方呎，3房套間隔，向東，景觀開揚。業主9月底叫價1250，最終願減180萬元或14.4%以1070萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,139元。原業主於2002年以203.5萬元買入單位，持貨18年，帳面獲利866.5萬元，單位升值426%。

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袁廣達指，上述單位成交價僅1,070萬元，接近早前屋苑2房單位的成交價。原業主大幅減價沽貨，是由於熱賣新盤搶去大批購買力，業主同時也看淡後市。他指出，近來柏蕙苑放盤業主的議價空間明顯大增，「雖然放盤叫價未有明顯減幅，但當到洽購階段，業主普遍提供較大減價空間，一般會願意以低於同類單位對上一宗成交5%沽出單位。」目前柏蕙苑實用面積550平方呎的2房單位，叫價由988萬元起。

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記者：陳詠妍