香港興業重視人才培育及傳承 多元業務為員工提供更多機會

▲ 李嘉雯表示，香港興業的人才培訓及發展方針緊扣「尊人重土」的企業價值觀。

人才是企業最寶貴的資產之一，要培育人才首先要重視人才。香港興業國際有限公司（下稱香港興業）人力資源助理總經理李嘉雯分享：「香港興業的其中一個企業價值觀是『尊人重土』（Respect），只有重視同事，關心他們的發展，才能令同事發現工作的意義，更投入工作。」

作為一間香港上市的綜合企業，香港興業涵蓋地產發展和投資、物業管理、酒店和會所、醫療保健等行業，在香港、內地、泰國和日本等地均有業務。李嘉雯指，香港興業能為同事提供更多可能性，讓他們嘗試不同行業，甚至在本港以外的地區工作，在事業上有更多發展機會。她表示：「我們有完善的職級制度，清晰的、系統化的晉升階梯，每年更會進行人才評估（Talent Review），助管理層更清楚規劃下屬的發展方向。」

▲ 遊覽愉景灣，了解工作所在的社區，是香港興業員工迎新活動之一。

在李嘉雯看來，要令員工對公司充滿歸屬感，從而發現工作的意義，關鍵在於讓他們了解公司的業務和發展。一切從入職開始，她指香港興業十分重視對員工的迎新安排：「除了傳統的培訓安排外，我們更會與剛入職的同事同遊愉景灣，參觀外人未必可以到訪的地方，如馬房、花圃、眺望台、後勤環保設施等，令他們可以全面地認識集團在香港的旗艦項目—— 愉景灣。每次迎新會的評價非常正面，同事對於自己能夠為這個美麗的綠色社區工作感到非常自豪。」

針對性培訓 助尋找發展方向

除提供內部培訓課程外，香港興業更會鼓勵員工利用線上平台自主學習，並為表現出色的員工安排針對性的培訓。「例如為中層管理同事安排個人發展培訓計劃，助他們發掘自己的事業目標，效果令人鼓舞。參與同事能從中找到事業發展的方向，管理層亦能藉計劃釋放員工的潛能。」此外，香港興業更會為員工提供教育津貼和培訓資助，鼓勵員工進修，掌握和強化更多與工作相關的知識和技能。

▲ 香港興業推出嶄新及系統化的海事培訓計劃，加強培養新一代船主接班人。過程中，資深的船長及船員會與新入行的年輕人分享經驗。

面對部分行業青黃不接的問題，香港興業同樣積極應對。李嘉雯以航運業務為例，指出培訓出一位船長至少需要六年以上的時間，「我們是本港首間渡輪公司與政府機構海事處、海事訓練學院合作，培養新一代船主接班人以取得相關牌照。我們合力推出嶄新及系統化的海事培訓計劃，鼓勵新人入行，訓練出不同級別的船長。此舉動不但有助公司發展，還能推動整個行業的可持續發展。讓行業傳承下去。集團更安排師友計劃，讓資深的船員、船長與年輕船員分享經驗，幫助行業培育新一代的人才。」

雙向溝通 促進企業成功

對於再度在「ERB人才企業嘉許計劃」獲獎及首次榮膺「人才企業 - 企業大獎」，李嘉雯坦言公司和同事都感到非常鼓舞，肯定公司在人才培訓及發展方面的努力。她認為獲獎的箇中關鍵是公司上下一心，管理層希望同事能夠從工作中得到滿足感。「香港興業尤為重視社區，對社區充滿感情，這亦感染同事，對工作充滿熱誠及責任感。」

她補充，企業的成功在於團隊能夠走多遠，是以香港興業重視與員工之間的溝通，除了定期的部門會議，集團更會定期與前綫員工透過Town-hall Meeting作雙向溝通；為了鞏固集團的核心價值，每年會在集團周年聚餐晚會上頒發「PRI2DE」傑出員工獎，以表揚最能體現集團核心價值的員工。

展望未來，李嘉雯指香港興業非常重視創新與傳承，在訂定人才培訓和發展的策略上堅持求變求新，在激勵員工終身學習的同時，更着重培育年輕從業員，以配合企業不斷的發展。

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