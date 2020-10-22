TikTok設定新措施 將禁止有關白人民族主義内容傳播

TikTok最近進一步收緊内容準則，主要目的為防止能散播仇恨、歧視言論的符號、圖片，於該平台蔓延。該公司於周三（21日）早上於官方博客發佈一則内容，指將禁止可散播仇恨言論和的編碼語言和符號傳播（will stem the spread of coded language and symbols that can normalize hateful speech and behavior）。

【TikTok】報告指TikTok深受美國青少年喜愛 受歡迎度超越Instagram 僅次Snapchat:【下一頁】

該公司指，新正策將針對白人民族主義，白人種族滅絕理論，身份認同主義（一種在歐洲部分地區和其他地區傳播的反移民運動）和極端男權思想的傳播。較早時間主力反猶太主義和仇恨的組織反誹謗聯盟（ADL）於8月曾批評TikTok，容許用家在平台散播仇恨言論，並指平台讓白人至上主義者和民族主義者使用經編碼信息發佈，令他們的信仰能繼續傳播。組織ADL也找了一些相關例子，例如用家會使用“ 2316”（白色力量的數字符號）和“ 88”之類的標籤，而該標籤通常用於規避審核，並與短語“ Heil Hitler”一詞鏈接，讓這些種族主義者能回避相關規範，繼續散播信息。

【TikTok】移除瘋傳自殺影片 TikTok封鎖轉載用戶:【下一頁】

TikTok回應指，有關種族主義的編碼語言、字眼現已被回收，同時成為反歧視語言的參考，對禁止散播相關訊息有相當大幫助。於TikTok正在嘗試在不同國家/地區培訓其內容審核小組，讓團隊能更好理解這些術語和短語的使用方式以及背後含義。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽