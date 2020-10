TikTok設定新措施 將禁止有關白人民族主義内容傳播

TikTok最近進一步收緊内容準則,主要目的為防止能散播仇恨、歧視言論的符號、圖片,於該平台蔓延。該公司於周三(21日)早上於官方博客發佈一則内容,指將禁止可散播仇恨言論和的編碼語言和符號傳播(will stem the spread of coded language and symbols that can normalize hateful speech and behavior)。

該公司指,新正策將針對白人民族主義,白人種族滅絕理論,身份認同主義(一種在歐洲部分地區和其他地區傳播的反移民運動)和極端男權思想的傳播。較早時間主力反猶太主義和仇恨的組織反誹謗聯盟(ADL)於8月曾批評TikTok,容許用家在平台散播仇恨言論,並指平台讓白人至上主義者和民族主義者使用經編碼信息發佈,令他們的信仰能繼續傳播。組織ADL也找了一些相關例子,例如用家會使用“ 2316”(白色力量的數字符號)和“ 88”之類的標籤,而該標籤通常用於規避審核,並與短語“ Heil Hitler”一詞鏈接,讓這些種族主義者能回避相關規範,繼續散播信息。

TikTok回應指,有關種族主義的編碼語言、字眼現已被回收,同時成為反歧視語言的參考,對禁止散播相關訊息有相當大幫助。於TikTok正在嘗試在不同國家/地區培訓其內容審核小組,讓團隊能更好理解這些術語和短語的使用方式以及背後含義。

責任編輯:翁嘉陽