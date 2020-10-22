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【新股IPO】藥明康德藥明生物光環下　藥明巨諾能錯過嗎？

即市財經 15:43 2020/10/22

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藥明巨諾能否在一眾新股中凸圍而出？

藥明巨諾 （新上市編號：02126） 是藥明系第三家上市公司，母公司為被市場譽為醫藥界「華為」的藥明康德 （02359） 。藥明康德自2015年從美國退市後，輾轉回到A股及港股上市。2017年藥明康德分拆主營生物製劑服務的藥明生物 （02269） 在港上市，一年後藥明康德才降落港股市場。藥明康德及藥明生物上市以來股價飛升，藥明巨諾能否延續藥明系的傳奇？

藥明巨諾招股詳情，詳見【下一頁】

新股混戰下，藥明巨諾孖展情況，詳見【下一頁】

藥明巨諾主營業務為內地臨床及臨床前階段細胞治療，10月22日至28日招股，預期11月3日上市。同期招股還有iBond、螞蟻集團及中概股萬國數據 （新上市編號：09698）

2016年成立的藥明巨諾為藥明康德與出美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立的細胞療法公司，現時仍未有盈利，上半年虧損6.5億元人民幣，絕大部分的虧損是由研發開支、行政開支、優先股公允價值虧損及認股權證公允價值虧損所致。

藥明巨諾皇牌產品relma-cel

藥明巨諾皇牌產品relmacabtagene autoleucel（「relma-cel」）是針對復發或難治B細胞淋巴瘤的自體抗CD19 CAR-T療法。國家藥監局已於2020年6月受理審查將relma-cel用作DLBCL三線療法的新藥申請，Relma-cel有望成為中國首個獲批的一類生物製品CAR-T療法。

藥明巨諾的產品線只有7種，亦只專注於研究細胞免疫療法，規模上比不上藥明康德，但藥明巨諾研究的CAR-T療法，有可能成為內地首個CAR-T產品，令藥明巨諾可藉此在市場上佔一席位。

藥明巨諾公司簡介

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同系藥明生物股價累升9.6倍

藥明生物2017年在港上市，當時被市場譽為年內最貴新股，故一手中籤率高達八成，申請兩手便穩獲一手。雖然招股反應未算理想，藥明生物上市後股價急彈，至今累升約9.6倍。至於一年後上市的藥明康德，迄今股價升逾七成。

藥明巨諾擁有藥明系的「光環」，加上疫情以來生物科技股備受市場追捧，藥明巨諾上市後表現，值得期待。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

香港股票 藥明巨諾（02126） 螞蟻集團 藥明生物（02269） 藥明康德（02359） IPO iBond 分拆 生物科技股

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