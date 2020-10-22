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【新股IPO】滄港鐵路2169暗盤　一手帳面約賺300元

即市財經 16:44 2020/10/22

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滄港鐵路暗盤

滄港鐵路 （02169） 今天暗盤， 於富途暗盤交易場表現最好，滄港鐵路最高見1.65元，較招股價0.95元高74%，不計手續費，一手（4000股）帳面最多賺2800元；而在輝立及耀才暗盤最高見分別為1.35元及1.3元，分別升42%、36.8%。不過，隨後升幅回順，升幅約1成，幅面約賺300元。

  最新報(元) 變幅 一手賺(元) 招股價
富途 1.11 +16.8% 640 0.95
耀才 1.02 +7.4% 280 0.95
輝立 1.03 +8.4% 320 0.95

滄港鐵路高低位追蹤

券商 最高位（元） 升幅 一手賺（元） 最低位（元） 升／跌幅 一手賺／蝕（元）
富途 1.65 +73.7% 2800 1.07 +12.6% 480
耀才 1.3 +36.8% 1400 0.93 -2.1% -80
輝立 1.35 +42.1% 1600 0.9 -5.3% -200

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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