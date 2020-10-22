【新股IPO】滄港鐵路2169暗盤　一手帳面約賺300元

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【新股IPO】萬國數據9698首日招股 孖展尚未足額認購、國際配售已足額認購
滄港鐵路 （02169） 今天暗盤， 於富途暗盤交易場表現最好，滄港鐵路最高見1.65元，較招股價0.95元高74%，不計手續費，一手（4000股）帳面最多賺2800元；而在輝立及耀才暗盤最高見分別為1.35元及1.3元，分別升42%、36.8%。不過，隨後升幅回順，升幅約1成，幅面約賺300元。
|最新報(元)
|變幅
|一手賺(元)
|招股價
|富途
|1.11
|+16.8%
|640
|0.95
|耀才
|1.02
|+7.4%
|280
|0.95
|輝立
|1.03
|+8.4%
|320
|0.95
滄港鐵路高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|升幅
|一手賺（元）
|最低位（元）
|升／跌幅
|一手賺／蝕（元）
|富途
|1.65
|+73.7%
|2800
|1.07
|+12.6%
|480
|耀才
|1.3
|+36.8%
|1400
|0.93
|-2.1%
|-80
|輝立
|1.35
|+42.1%
|1600
|0.9
|-5.3%
|-200
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