【新股IPO】滄港鐵路2169暗盤　一手帳面最多賺1040元

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滄港鐵路 （02169） 今天暗盤表現相對不錯， 於富途暗盤交易場表現最好，滄港鐵路最高見1.65元，若趁高位獲利，不計手續費，一手（4000股）帳面最多賺2800元；最終富途暗盤收報1.21元，較招股價0.95元高約24%，一手賬面賺1040元。於輝立收報0.96元，一手賬面賺40元。
|券商
|收報
|招股價
|升/跌幅
|一手賺/蝕
|收盤時間
|富途
|1.21元
|0.95元
|+27.37%
|1040元
|18：30
|耀才
|19：30
|輝立
|0.96元
|+1.05%
|40元
|18：30
滄港鐵路高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|升幅
|一手賺（元）
|最低位（元）
|升／跌幅
|一手賺／蝕（元）
|富途
|1.65
|+73.7%
|2800
|1.07
|+12.6%
|480
|耀才
|1.3
|+36.8%
|1400
|0.93
|-2.1%
|-80
|輝立
|1.35
|+42.1%
|1600
|0.9
|-5.3%
|-200
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編輯：陳華