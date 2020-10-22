【螞蟻IPO】螞蟻集團快招股 估值一加再加　傳估值提升至最多4610億美元

螞蟻集團快將招股，其估值亦一直市傳加完再加。

據路透旗下IFR報道，最新的報告顯示螞蟻集團的估值提升至3,800至4,610億美元，螞蟻集團今年淨利潤可望按年升141%至433億元人民幣（約65億美元）。此外，是次上市亦加入了10個新的聯席賬簿管理人。

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事實上，此前已一而再傳出由於需求強勁，螞蟻集團估值上調，最新是在上星期末市傳螞蟻集團將IPO估值目標由早前定下的2,500億美元，提升至2,800億美元，預計集資約350億美元。

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記者：張以正