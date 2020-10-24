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【FinTech】手機付款成為未來趨勢？Visa：支付技術更趨多元化

科技 10:00 2020/10/24

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電子支付技術百花齊放 料未來難一種獨大

疫情加速電子商務與數碼轉型趨勢，背後綫上支付系統可謂主要技術骨幹。Visa亞太區創新主管林慈儀接受訪問指出，疫情真正引爆電商發展，而支付技術與平台選擇，預計會更趨多元化。其中，手機感應式支付將成為一大主流方式，但她強調，在各種智能裝置與生物認證技術的同步發展，中短期內不會只由一種支付方式或裝置獨佔鰲頭。

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疫情讓消費者較之前更抗拒使用現金，改用各種電子支付方式。林慈儀說：「疫情最終帶來的影響尚未明確，但它肯定加快了在疫情之前初見苗頭的電子支付趨勢。」她解釋，亞太地區為例，不少消費者在疫情下首次使用數碼渠道購物，據該企調查，即使疫情退卻，區內有四分之三網購新手會繼續綫上購物的習慣。

Visa亞太區創新主管林慈儀表示，疫情後不少合作夥伴對數碼發卡（digital issuance）方案非常注目，因疫情下，消費者無法親身到銀行處理手續。 (圖片來源：Visa)

林慈儀指，過往業界一直有預測支付體驗會日益發展至同一化，惟發展至今，消費者需求卻愈來愈多元，包括感應式交易、手機掃碼、應用程式內付款等，各有捧場客；與此同時，支付平台亦變得更分散，例如針對叫食物外送，消費者手機會有數個程式，按品牌喜好、優惠等選擇光顧哪一平台。因此，支付技術須變得更無處不在，讓任何消費者與商戶，可在想要的途徑完成付款。

Visa加強跨網絡連結

她稱，Visa的「Network of Networks」的新策略，希望連結各種平台的支付基建網絡，並在現有的信用卡支付網絡之外，建立非透過信用卡支付途徑，如B2B支付、即時付款（Real-time Payments）等，達到跨網交易與數據流通。

支付科技創新上，近年最大的轉變是手機作為支付與收款的工具漸成主流，Visa研究指出，55%亞太消費者願意採用Tap to phone，即透過商戶的手機裝置，以感應式支付拍卡付帳。林慈儀指，新支付創新陸續出現，如容貌辨識支付、甚至掌心感應支付技術都有潛力，惟她認為配合近場通訊（NFC）技術的感應式支付，現階段的使用體驗上仍是較為理想。而支付裝置方面，包括智能手環、智能電器甚至聯網車都可成為支付工具，因背後的標記化（tokenization）技術是共通，可成為手機之外的選擇。

記者: 周俊霖

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