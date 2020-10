【LGBT】教宗方濟各為同性結合開綠燈 「他們都是神的兒女」

同性戀LGBT平權運動席捲全球,但不是所有地方都允許同性伴侶組織家庭。教宗方濟各(Pope Francis)在電影訪問中,首次談及同性戀者有權組織家庭,是有史以來首個表態支持的教宗。

記錄片《Francesco》講述方濟各的教宗生活及工作,周三(21日)在羅馬電影節上首映。紀錄片中,在電影中段,教宗方濟各鼓勵兩名男同性伴侶前往教堂,他表示:

同性戀者有權利組織家庭,他們都是神的兒女。我們只需制定民事結合的法例,令他們受到法律保障。

(Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God. What we have to have is a civil union law; that way they are legally covered.)