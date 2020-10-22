【LGBT】教宗方濟各為同性結合開綠燈 「他們都是神的兒女」

▲ 教宗方濟各（Pope Francis）在電影訪問中，首次談及同性戀者有權組織家庭，是有史以來首個表態支持的教宗。

同性戀LGBT平權運動席捲全球，但不是所有地方都允許同性伴侶組織家庭。教宗方濟各（Pope Francis）在電影訪問中，首次談及同性戀者有權組織家庭，是有史以來首個表態支持的教宗。

記錄片《Francesco》講述方濟各的教宗生活及工作，周三（21日）在羅馬電影節上首映。紀錄片中，在電影中段，教宗方濟各鼓勵兩名男同性伴侶前往教堂，他表示：

同性戀者有權利組織家庭，他們都是神的兒女。我們只需制定民事結合的法例，令他們受到法律保障。 (Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God. What we have to have is a civil union law; that way they are legally covered.)

當方濟各仍在家鄉阿根廷的布宜諾斯艾利斯擔任大主教時，他曾支持同性戀者可民事結合（civil unions），以代替同性婚姻；但他從未以教宗身份，公開談及此事。紀錄片中的言論，是方濟各至今發表過最清晰有關同性關係的評語。

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責任編輯：葉芷樺