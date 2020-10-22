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【職場孖媽@iM網欄】育兒路漫漫，別迷失自我

名人薈萃 15:58 2020/10/22

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開學至今差不多一個月，隨著疫情進一步受控，學校活動亦如雨後春筍般活躍起來。除了各類興趣班外，幼稚院亦開始安排面試，而更多學校為了減少面對面接觸，亦會要求家長提供面試短片，因部份學校沒有特定的內容要求，變相考考一眾家長的智慧和創意。究竟如何把握數分鐘的短片時間，透過影像和對話來介紹小朋友？如何不刻意賣弄地突出他們的長處、並滲入家長培育子女的理念？

筆者跟幾位朋友研究過，有人會選擇表現最真實一面，即只要小朋友能簡單介紹自己，其他的都由他們自己發揮，如他們喜歡跑跑跳跳的，就會到公園或大自然取景，拍攝小孩活躍好動的一面；另有一些，則主要以問答形式突出小孩的說話及應對能力，並透過對話，反映家長和小孩的關係是否親近。更有一些家長會在坊間請來拍攝團隊，設計影片內容及拍攝，務求以專業鏡頭和畫面吸睛。當然，各種方式都沒有好與壞之分，但校方如何挑選及評分，大概與其教育理念有關。因此，大家在預備面試短片時，除了留意學校的相關指引外，更需要了解一下學校的辦學及教育理念，才能知已知彼、百戰百勝。

我所認識的家長之中，有不少都是虎媽虎爸，他們不單止有自己的一套教學方法、有時序地與小孩學習和玩耍，更在餘暇時間看育兒及兒童成長歷程的書，了解小孩在不同階段的成長，再提供相關教育。老實說，認識太多這類虎媽虎爸，的確是一種壓力，無形中也給孩子壓力。

記得，某天到書店打書釘，看見一堆育兒書，標題總離不開「如何學會培育孩子」甚麼甚麼，或是「如何更了解孩子」甚麼甚麼。我最直接的感覺是相當反感，心想，家有小孩本身是一件快樂的事，為甚麼當上家長之後，好像要學習重新做人，亦猶如經歷一場又一場的考試，不得不去看書增長知識？之後，行到去英文書角落，感覺良好一點，當中一本吸引著我的一本書，叫「The Confident Parent: A Pediatrician's Guide to Caring for Your Little One -- Without Losing Your Joy, Your Mind, or Yourself」。書中的作者是位兒科醫生，經歷過不同婚姻，自己亦曾因為照顧小孩而放棄讀醫，她複雜故事的背後，卻有著一個很令我印象很深刻的想法：育兒本身就是一個很漫長的旅程，若家長在過程中先行迷失自己，與孩子的相處便會成為一件苦差，徨論可以好好教育、栽培他們。

她在書中更強調父母不能沒有自己時間、興趣，我看了之後，終於豁然開朗。至少，我知道當父母的不等同要賣身般照顧孩子，相反，是透過新的學習和生活，去調節、甚至安排自己的時間，只有懂得尋回自我的家長，才能走更遠的路。

或者，西方與亞洲人的育兒心得都不盡相同，但撫心自問，我只希望我的孩子能在一個人性化而快樂的環境下成長，而不是每天在充滿挑戰及被考核的情況下過活。
 

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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撰文 : 林玉兒

欄名 : 職場孖媽

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