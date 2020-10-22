富邦銀行(香港) 有限公司(「本行」) 宣布，推出全新富邦稅務貸款，客戶可享實際年利率低至1.28%*，貸款額最高可達月薪8倍或HK$1,000,000 (以較低者為準) 。富邦稅務貸款讓您獲取充裕資金，助您輕鬆拆解稅季困局，自在無憂。

富邦稅務貸款特點：

息率簡單易明，實際年利率低至1.28% *

HK$0手續費

貸款額最高可達月薪8倍或HK$1,000,000 (以較低者為準)

還款期長達24個月，任您自由選擇

貸款直接存入客戶指定之銀行戶口

夫婦同時申請，息率將按兩人獲批核貸款總額計算，共享更低息率優惠

電話申請，最快可於30分鐘獲悉初步批核結果；成功遞交所需資料及文件，最快可於1天知悉最終批核結果

富邦銀行 (香港) 有限公司高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示：「我們今年稅貸實際年利率低至1.28%，申請30萬貸款額及12個月還款期之貸款，實際年利率亦僅為1.45%，而且為方便客戶更容易享有我們的貸款優惠，我們的息率結構非常簡單易明，沒有任何隱藏條款，亦毋須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件，讓客戶輕鬆拆解稅季困局。」

有興趣的客戶可致電富邦私人貸款特快批核專線2806 5050、親臨富邦銀行各分行查詢或瀏覽網址www.fubonbank.com.hk。



*只適用於選擇6 個月還款期及獲批核貸款額達HK$800,000 元或以上之客戶。



註：

1. 貸款額最低為HK$10,000。

2. 上述之實際年利率乃依據銀行營運守則指引計算的參考利率，此利率為年化利率並已包括貸款的基本利率。

3. 適用於個別客戶之利率、每月還款額、還款期或有差異，並以貸款確認函上所列明的資料為準及視乎本行最終批核而定。

4. 上述優惠須受富邦私人貸款條款及細則所約束，本行保留因應個別審批結果而給予客戶其他年利率、還款期或私人貸款

計劃之權利。



富邦私人貸款條款及細則：



1. 客戶必須於2021年4月30日或之前成功申請及提取富邦稅務貸款，方可獲享有關息率及/或其他推廣優惠。

2. 貸款獲成功批核後，貸款額將全數直接存入客戶指定之銀行戶口，有關貸款確認函會寄奉予客戶。收款銀行(本行除外)

可能會從客戶之銀行戶口扣除港元匯款之手續費。若於申請過程中有任何延誤，以致客戶未能如期自行將稅款交往稅務

局，本行概不負責任何有關之逾期還款附加費。

3. 夫婦必須同時遞交申請表格並提取貸款，方可獲享息率優惠。本行保留因應個別審批結果而給予客戶其他息率之權利。

4. 客戶獲悉電話初步批核貸款結果後，須提交所需個人資料及/或文件，以便本行作出最終批核。本行批核部於收妥本行

所需之客戶個人資料及/或文件後，客戶最快可於1 個工作天內獲悉最終批核結果，最終批核結果將以本行於收取所需

文件後之決定為準。本行保留貸款與否及貸款金額之最終批核權。

5. 富邦稅務貸款只適用於香港特別行政區所發出之薪俸稅單的客戶申請。

6. 客戶必須使用「電話密碼」進行客戶身份認證，成功認證後方可透過富邦銀行綜合客戶服務熱線查詢獲成功批核而開立

之私人貸款賬戶的資料。如客戶並未持有有效的「電話密碼」，可於提取貸款後親臨富邦銀行各分行辦理申請，「電話

密碼」將會寄奉予客戶。

7. 本行保留隨時暫停、更改或終止上述優惠及修訂其條款及細則之權利，而毋須另行通知。如有任何爭議，本行保留最終

決定權。



富邦銀行 (香港) 有限公司



富邦銀行（香港）有限公司（「富邦銀行」）是富邦金融控股股份有限公司（「富邦金控」）的全資附屬公司。

富邦金控為台灣最大的金融控股公司之一，也是唯一「在兩岸三地均擁有銀行子行」的台資金融機構，擁有完

整多元的金融服務平台。富邦銀行於香港透過18 間分行及1 間證券投資服務中心為客戶提供全面的優質銀行

服務，包括零售及商業銀行、財富管理、金融市場、證券及投資服務。富邦銀行獲標準普爾授予A-2 短期及

BBB+ 長期信貸評級。該評級反映富邦銀行資本雄厚，流動資金充裕及資產質素優良。

(資料由客戶提供)