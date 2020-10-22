【滙豐控股5】傳滙豐將重組英國業務 擬裁減300個職位

外電引述消息人士指，滙豐控股（00005）決定重組主要業務市場之一的英國商業銀行業務，並打算裁減約300個職位。據滙豐發言人指，公司將根據2月份時宣布的集團戰略繼續重組，並評估銀行轉型所需的崗位。截至3時半滙豐微升0.3%報31.15元。

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集團行政總裁祈耀年表示，目前的經濟預測顯示，未來滙豐仍需面對挑戰，因此以裁員提高銀行獲利是必要的。因受到利潤下降的影響，滙豐已在6月重啟裁員計劃，疫情爆發後共削減了3.5萬個職位。

滙豐正積極重組歐洲業務。上月底，有傳滙豐以象徵式1歐元洽售法國零售銀行業務，交易談判已進入最後階段。減少歐洲業務的同時，滙豐主席杜嘉褀日前亦表明，期望於內地拓展業務及尋求新投資機會。



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