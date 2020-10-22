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【摩笛吹奏】大摩睇好上中石化雙雙跑贏大市　惟中石化暫續創52周新低

股樓投資 15:26 2020/10/22

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大摩今日出報告唱好兩隻石化股，該行相信中石化(00386) 股價在60日內將跑贏大市，發生機會率料60%至70%，予其股份「增持」評級，目標價4.42元。惟中石化早段仍未能止跌，續創52周新低，截至3時則報2.98元無升跌。如按大摩目標價計算，目標升幅有近五成。

該行表示，集團股份近期遭到沽售，但預料其基本面會在第三季出現轉勢，或可成為估值重估的催化劑。

【港股追蹤】昨急升一成　今遭花旗唱淡　聯通股價跌番一成打回原形  【下一頁

另外，大摩亦指相信上石化(00338)股價在60日內將跑贏大市，發生機會率料為60%至70%，予其股份「增持」評級，目標價2.27元。按大摩目標價計算，目標升幅同樣有近五成。大摩看好的原因，同樣為股價近期遭到沽售，但其第三季有盈利轉勢憧憬，可成為股價的催化劑。

其餘石油相關股今日都見沽壓，中石油(00857)跌近1%，中海油(00883)則跌近3%。

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