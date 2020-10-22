名氣廊Flame晚市套餐買1送1 10週年10月份限時優惠

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位於尖沙咀中港城的名氣廊Flame坐擁無敵維港海景，廚師們一直致力用心炮製各款滋味明火美饌，今年適逢踏入10周年，為答謝顧客多年來的支持，於10月份特別推出全新名氣晚市套餐買1送1限時優惠! 只需於惠顧一日前於「好氣Fun」訂座，一位價錢，便可與摯愛共進浪漫二人海景晚餐!
名氣廊晚市套餐 買1送1優惠
原價： $338 /每位 (設加一服務費)
優惠日期：即日至10月31日（每日限售10份）
詳情及訂座：https://www.towngasfun.com/fbsl0056.html
名氣廊晚市套餐
鵝肝凍批配紅桑莓汁
或
黑菌濃湯
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焗鯛魚伴雅枝竹車厘茄沙律
或
法式油浸鴨腿配黑醋濃汁
或
慢煮砵酒牛肉寬帶麵
或
新豬肉南瓜芝士燴飯
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百香果奶凍
或
藍莓芝士蛋糕
即磨咖啡或茶
名氣廊Flame「Fun享晚餐」(4人用) 75折
想約多幾位朋友一齊共享晚餐談天說地? 足4人享用的「Fun享晚餐」就最適合不過。亦只需要惠顧一日前於「好氣Fun」訂位便可享75折！多款美食包括頭盤、沙律、明火燒烤拼盤、意粉、燴飯及甜品隨意配搭，必吃的明火燒烤拼盤尤其豐富，烤肉拼盤包括肉眼扒、羊扒、德國芝士鮮肉腸，而海鮮拼盤就有大蝦、三文魚、魷魚等，給你海陸味覺盛宴，更奉送西班牙紅酒特飲。快些約好三五知已開心歡聚，品嚐一頓美味兼可欣賞醉人維港夜景的晚宴。
Fun享晚餐 75折優惠
原價：HK$1,198 / 套餐 (4位用) (設加一服務費)
優惠日期：即日至10月31日
詳情及訂座：https://www.towngasfun.com/fbsl0040.html
關於名氣廊Flame
餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。
九龍尖沙咀中港城第1座平台1號
電話：2367 2713
網址: www.towngasavenue.com
Facebook:www.facebook.com/TowngasAvenue
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(資料由客戶提供)