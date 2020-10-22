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【藥明巨諾IPO】藥明巨諾2126今招股　業務+基石+盈利+孖展一文看清

股樓投資 18:08 2020/10/22

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內地臨床及臨床前階段細胞治療公司藥明巨諾（新上市編號：02126）今日（22日）開始招股，該公司是由藥明康德（02359）及美國醫藥研發平台Juno共同投資，今次招股遇正iBond發售及螞蟻招股（預計下周二IPO），是否仍值得認購呢？不妨先看看下文介紹。

1 招股詳情

招股價：20至23.8元

一手股數：500股

入場費：12,019.92元

招股日期：10月22至28日（下周三）

掛牌日期：11月3日

集資淨額：20.18億元

2 業務簡介

藥明巨諾是內地領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司，由Juno及藥明康德在2016年成立，主打候選產品relmacabtagene autoleucel（「relma-cel」）是針對復發或難治（「r/r」）B細胞淋巴瘤的自體抗CD19 CAR-T療法。國家藥監局已於2020年6月受理審查藥明巨諾將relma-cel用作DLBCL三線療法的新藥申請，且於2020年9月，國家藥監局向藥明巨諾授予relma-cel新藥申請優先審查資格。

 

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集團亦是細胞免疫療法（包括CAR-T療法）的先行者，是利用人體免疫細胞抗癌的創新療法，2019年relma-cel的目標適應症（即3L DLBCL、3L FL及3L MCL）於中國的目標市場估計約分別為28,700、5,200及3,400名患者。

螞蟻集團快招股 估值一加再加　傳估值提升至最多4610億美元 詳情請按【見下頁

根據弗若斯特沙利文的資料，由於對可使用CAR-T療法進行有效治療的需求仍未被滿足，中國CAR-T治療市場規模預期由2021年的6億元人民幣，增至2024年的54億元，再進一步增至2030年的243億元。

藥明巨諾未來發展策略，當relma-cel初步商業化時，集團初期將會建立一個約60至70人的銷售團隊，服務覆蓋中國約50間設有最佳血液和移植中心的頂級醫院。這些中心配備使用我們CAR-T療法的技術和醫生。    

3 盈利狀況

直至2020年6月底止，藥明巨諾尚未將任何產品商業化，因此未確認任何產品銷售收益，換言之集團目前是未有任何收入及盈利。

集團獲得政府現金補貼以支持研發項目。於2018年及2019年與截至2020年6月30日止六個月，藥明巨諾分別獲得20萬、550萬及80萬元人民幣的政府補助於其他收入確認。

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截至2018年及2019年12月31日止年度止，藥明巨諾分別錄得2.7億、6.3億元人民幣虧損，而截至2020年6月底止半年，虧損則達6.5元人民幣，絕大部分的虧損是由研發開支、行政開支、優先股公允價值虧損及認股權證公允價值虧損所致。

4 基石投資者

藥明巨諾將會引入10名基石投資者，總共認購1.5億美元（約11.6億港元）的新股，以招股價中間價21.9元計，基石投資者將認購相等於5,812.5萬股股份，佔發售股份的54.33%，及緊隨全球發售完成後已發行股份的14.11%。

該10名基石投資者，主要為基金及資產管理公司，分別為：Rock Springs及Four Pines Funds、Oaktree Capital Management、Platinum Investment Management、Veritas Asset Management、RWC Asset Advisors、高瓴基金、太平資產管理（香港）、AVICT Global、LVC Mi Holding及Aranda Investments。

5 孖展

綜合多間券商，藥明巨諾孖展尚算不錯，截至下午4時50分，孖展額23億元，當中富途證券佔10.8億元，華盛5億元及Funderstone 4.9億元，合共相當於超額認購10倍。

6 集資用途

30%用作有關relma-cel的研發活動

28%用作有關其他臨床前候選產品，包括JWATM203、JWATM204項目及Nex-G的研發活動

10%用作建立專門的內部銷售與營銷團隊將relmacel推廣至中國各地

12%用作新潛在收購及引進授權機會

10%用作營運資金及一般公司用途

6%用作有關JWCAR129的研發活動

4%用作透過行使Acepodia選擇權獲得Acepodia許可
 

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記者：李兆明

補貼 孖展 IPO 藥明康德（02359） 基金 H股 治療

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