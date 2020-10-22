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【疫市出招】旅發局推「賞你遊香港」 消費滿800元可免費換本地遊

環球政經 16:01 2020/10/22

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隨港府於周二(20日)宣布放寬本地遊至30人為一團，香港旅發局亦推出「賞你遊香港」活動，市民由即日起至12月31日期間，可到指定的零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿800元，可憑收據免費換取本地遊，名額1萬個，先到先得。旅發局預計向參與活動的旅行社合共資助500萬元，即每人團費可獲500元的資助。

在活動期間，市民光顧指定店舖後，最多兩張機印收據滿800元，即可於網站登記參加本地遊；待確認後，市民須在10月27日起，向旅行社提交消費收據及繳付100元按金，並於旅行團出發當日取回按金。有份參與今次計劃的旅行社均需向旅遊業議會登記行程，並簽署《本地遊防疫承諾》。

【放寬限聚令】消息指本地團放寛至上限30人　最快周五實施：【下一頁

西貢海下遊客中心暫定下月開幕　設計概念源自傳統村莊（內附圖）：【下一頁

「賞你遊香港」提供近50個由不同本地旅行社特別設計的深度遊行程，並由下周二(27號)起上載到活動網頁，預計由11月1日起開始出團，所有本地團均為半天或以上，費用亦已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，而行程亦至少到訪兩個景點。

旅發局曾在6月時，推出「旅遊．就在香港」計劃，聯合旅遊、酒店、餐飲及零售業界推出優惠，旨在刺激經濟；是次計劃則屬第二階段，希望港人能對香港有更深入的認識。

另外，政府年初推出「綠色生活本地遊計劃」，旅行社可就每名旅客獲200元資助，商務及經濟發展局長邱騰華亦在周二(20號)時表示，該計劃將由今年12月底延長至明年3月。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

 

 

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