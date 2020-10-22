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【保時捷電腦】Acer夥保時捷設計公司　 推高階系列筆記本電腦

科技 16:28 2020/10/22

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宏碁（Acer）最近宣布，將與保時捷旗下設計公司合作，開發新型高階筆記本電腦，冀打入高階筆記本電腦市場。

台灣宏碁（Acer）於昨（21日）舉行全球綫上發表會，當中會上宣布與保時捷旗下設計公司合作，開發新型高階筆記本電腦，產品命名為Porsche Design Acer Book RS，冀打入高階筆記本電腦市場。

宏碁計劃與Porsche Design合作，聯同推出Acer Book RS系列電腦，設備搭載Intel第11代Core i5和i7處理器，以及NVIDIA GeForce MX350顯示晶片。另外提供8GB、16GB、512GB以及1TB存儲容量，採用14吋超窄邊框顯示屏幕，屏幕比例高達90%以上。

＜＜【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%

＜＜分析：料今年手提電腦出貨1.8億部　創8年新高

設備採用全金屬機身，另外機身上覆蓋一層碳纖維外殼，具備一定強韌度，此類物料通常採用於賽車設計中。官方尚未公布產品正式售價及具體發布日期，預計美國售價為1399美元起（約10,842港元）。

同時，官方亦公布多款新筆記本電腦產品，包括首度採用英特爾獨立Xe Max GPU的Acer Swift 3X筆記本電腦。另外推出更新版ConceptD 7和ConceptD 7 Pro筆記本電腦，搭載Intel第10代Core H系列晶片，產品最快在12月於美國上市。

責任編輯：李寶如

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